Опасно, под напряжением! Энергетики проводят в школах внеклассные уроки

8 сентября 2017, 8:10 Комментарии

С началом учебного года ОАО "Северэлектро" в детских учреждениях, школах города Бишкек, Чуйской и Таласской областей проводит разъяснительно-профилактические занятия, посвящённые проблеме детского электротравматизма. В общеобразовательных школах будут проведены внеклассные уроки и классные часы, во время которых вниманию детей предлагается видеоролик "Детям осторожно". Специалисты же районов электросетей помогут учащимся младших и средних классов узнать основные правила обращения с электрическими приборами, насколько опасно играть возле опор линий электропередачи и другого электрооборудования.

Согласно статистике акционерного общества, в период с 2009 по 2016 год в Бишкеке и Чуйской области произошло четыре несчастных случая, когда дети школьного возраста получили электрические ожоги разной степени и случаи со смертельным исходом.

По словам инженера службы надежности и техники безопасности ОАО "Северэлектро" А. Момукеевой, зачастую дети не имеют представления об опасности электрического тока. "Основными причинами электротравм среди детей до 16 лет являются игры вблизи электроустановок; проникновения в силовые щиты, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и другие электропомещения; прикосновения к неисправным электроустановкам, оборванным проводам. Важно, чтобы не только учителя, но и родители объясняли детям об опасности поражения электротоком. Обучение надо начинать уже в дошкольных учреждениях", - пояснила Момукеева.