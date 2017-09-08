Вирус Зика может стать средством борьбы с опухолями мозга

8 сентября 2017, 8:14 Комментарии

Способность вируса Зика поражать нейроны ученые готовы обернуть на пользу людям: частицы вируса активно атакуют глиобластому, не задевая здоровые клетки, пишет Naked Science.

За последние годы вирус Зика прославился на весь мир, а вызываемая им лихорадка приобрела статус пандемии. Специфического лечения до сих пор не существует, но, как правило, у взрослых болезнь протекает достаточно легко. Настоящую опасность вирус несет для беременных женщин, поражая стволовые клетки нервных тканей плода и приводя к различным – и по-настоящему тяжелым – нарушениям развития.

Однако и глиобластома, самая распространенная, агрессивная и пока неизлечимая форма опухоли мозга, также развивается из "стволоподобных" клеток (Stem-Like Cells, SLC). Это заставило Джереми Рича (Jeremy Rich) и его коллег из Калифорнийского университета в Сан-Диего задуматься, нельзя ли использовать способности вируса Зика целенаправленно поражать такие клетки на пользу людям. Их статью публикует Journal of Experimental Medicine.

В экспериментах с клеточными культурами ученые показали, что Зика инфицирует SLC глиобластомы даже более успешно, чем "зрелые" клетки опухоли. Опыты были проведены и с мышами, страдающими от рака мозга. Поскольку у взрослых животных стволовых клеток нервной ткани немного, вирус практически не воздействовал на них, зато вызвал уменьшение размеров опухоли и продлевал срок жизни. В одном из экспериментов почти половина больных мышей прожила с глиобластомой больше шести недель, тогда как животные в контрольной группе (не заразившиеся вирусом) все до одного погибли в течение двух недель.

Ученые связывают это не только с самой атакой вируса на SLC. Гибель и распад этих клеток делают отдельные фрагменты опухолевых клеток более доступными для иммунной системы организма, позволяя лучше распознавать и уничтожать их. Впрочем, прежде чем такая терапия будет принята на вооружение медиками, предстоит еще показать ее безопасность для людей – по крайней мере взрослых.