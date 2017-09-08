В ботсаду им.Гареева состоится вечерний лекторий под открытым небом "За зеленый Бишкек!", посвященный международному Дню экологических знаний

8 сентября 2017, 4:44 Комментарии

В ботаническом саду имени Э.З.Гареева (Шабдан Баатыра - Горького) города Бишкек 10 сентября в 18:30 состоится вечерний лекторий под открытым небом "За зеленый Бишкек!", посвященный международному Дню экологических знаний. Как сообщили организаторы, в рамках лектория выступят эксперты по вопросам сохранения зеленых насаждений города Бишкек, а также будет представлен информационный портал по вопросам защиты городских зеленых насаждений.

После лектория состоится просмотр экологического мультфильма "Волшебный лес" Хаяо Миядзаки, который будет интересен как для детей, так и взрослых.

Мероприятие организовано ОФ "Инициатива Арча" в рамках проекта Интерньюс "Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в ЦА".

"В вечернее время в саду становится прохладнее, поэтому просим вас взять с собой теплые вещи", - пишут организаторы.