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В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманамВ мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

В ботсаду им.Гареева состоится вечерний лекторий под открытым небом "За зеленый Бишкек!", посвященный международному Дню экологических знаний

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446665-ru.html

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Мурашки по коже — кадры с концерта под открытым небом в Бишкеке

8 сентября 2017, 4:44       Комментарии

В ботаническом саду имени Э.З.Гареева (Шабдан Баатыра - Горького) города Бишкек 10 сентября в 18:30 состоится вечерний лекторий под открытым небом "За зеленый Бишкек!", посвященный международному Дню экологических знаний. Как сообщили организаторы, в рамках лектория выступят эксперты по вопросам сохранения зеленых насаждений города Бишкек, а также будет представлен информационный портал по вопросам защиты городских зеленых насаждений.
После лектория состоится просмотр экологического мультфильма "Волшебный лес" Хаяо Миядзаки, который будет интересен как для детей, так и взрослых.
Мероприятие организовано ОФ "Инициатива Арча" в рамках проекта Интерньюс "Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в ЦА".
"В вечернее время в саду становится прохладнее, поэтому просим вас взять с собой теплые вещи", - пишут организаторы.

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