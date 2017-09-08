В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

8 сентября 2017, 1:22 Комментарии

В мечетях Кыргызстана прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Молитвы прочтут в в пятницу, 8 сентября.