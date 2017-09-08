В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

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Источник:http://kg.akipress.org/news:14...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-446664-ru.html
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8 сентября 2017, 1:22 Комментарии
Комментарии
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