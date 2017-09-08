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В мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446664-ru.html

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8 сентября 2017, 1:22       Комментарии

В мечетях Кыргызстана прочтут молитвы по погибшим в Мьянме мусульманам. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Молитвы прочтут в в пятницу, 8 сентября.

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