Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фотографа Sputnik Кыргызстан наградили в конкурсе Стенина в МосквеФотографа Sputnik Кыргызстан наградили в конкурсе Стенина в Москве

В перспективе информационные киоски каждого аильного аймака могут оказать до 200 видов услуг, - ГРС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446663-ru.html

Похожие новости

Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии Туризма – министр

Омурбек Текебаев усомнился в показаниях Бекназарова

Догоев: В перспективе информационные киоски каждого аильного аймака могут оказать до двухсот видов услуг

Догоев: Киоски каждой сельской управы могут оказать до 200 видов услуг

В центре онкологии планируют внедрить медицинскую информационную систему

8 сентября 2017, 0:33       Комментарии

Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоевсо своими заместителями встретился с руководителями областных и районных почтовых филиалов ГП "Кыргыз почтасы", которое постановлением правительства перешло в структуру ГРС. Как сообщила пресс-служба ГРС, в своей речи Д.Догоев рассказал об основных приоритетных задачах стоящих перед ГП "Кыргыз почтасы".
"Создание информационных киосков в почтовых отделениях по всей стране в рамках реализации национального проекта "Таза Коом" практически дает новую жизнь для "Кыргыз почтасы". Перед "Кыргыз почтасы" открываются колоссальные возможности стать одним из поистине народным и высокоэффективным государственным предприятием. Правительство через "Кыргыз почтасы" сделало первый шаг на таком масштабном уровне для создания доступа и удобства при получении государственных услуг. Потому что государственные услуги по линии ГРС на местах доступны только в районных центрах и городах, за исключением некоторых районов. Теперь же с октября месяца географический охват государственных услуг расширится до каждого аильного аймака. В перспективе информационные киоски могут оказать до двухсот видов услуг физическим и юридическим лицам. Волевое решение о создании информационных киосков - это беспрецедентный кредит доверия правительства "Кыргыз почтасы". Считайте, что "Кыргыз почтасы" заново родился. Поэтому вы должны полностью осознать всю значимость информационных киосков", - сказал председатель ГРС, обращаясь к руководителям областных и районных почтовых филиалов.
Информационные киоски будут установлены в 434-х аильных аймаках страны (почтовые отделения). Все необходимое оборудование уже приобретено по линии японского гранта на сумму 5 млн 600 тыс. долларов.
На первоначальном этапе киоски будут предоставлять следующие услуги:
1. Государственная регистрация рождения;
2. Государственная регистрация заключения брака;
3. Государственная регистрация установления отцовства;
4. Государственная регистрация смерти;
5. Присвоение гражданам персонального идентификационного номера (ПИН);
6. Прием документов на оформление идентификационной карты - паспорта гражданина КР образца 2017 года (достигших возраста 16 лет);
7. Прием документов на оформление общегражданского паспорта КР;
8. Прием от граждан документов на оформление идентификационной карты - паспорта образца 2017 года в связи с истечением срока действия паспорта (обмен);
9. Прием документов на оформление общегражданского паспорта гражданина КР в связи с истечением срока действия (обмен);
10. Регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания и выдача адресной справки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум