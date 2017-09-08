В перспективе информационные киоски каждого аильного аймака могут оказать до 200 видов услуг, - ГРС

8 сентября 2017, 0:33 Комментарии

Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоевсо своими заместителями встретился с руководителями областных и районных почтовых филиалов ГП "Кыргыз почтасы", которое постановлением правительства перешло в структуру ГРС. Как сообщила пресс-служба ГРС, в своей речи Д.Догоев рассказал об основных приоритетных задачах стоящих перед ГП "Кыргыз почтасы".

"Создание информационных киосков в почтовых отделениях по всей стране в рамках реализации национального проекта "Таза Коом" практически дает новую жизнь для "Кыргыз почтасы". Перед "Кыргыз почтасы" открываются колоссальные возможности стать одним из поистине народным и высокоэффективным государственным предприятием. Правительство через "Кыргыз почтасы" сделало первый шаг на таком масштабном уровне для создания доступа и удобства при получении государственных услуг. Потому что государственные услуги по линии ГРС на местах доступны только в районных центрах и городах, за исключением некоторых районов. Теперь же с октября месяца географический охват государственных услуг расширится до каждого аильного аймака. В перспективе информационные киоски могут оказать до двухсот видов услуг физическим и юридическим лицам. Волевое решение о создании информационных киосков - это беспрецедентный кредит доверия правительства "Кыргыз почтасы". Считайте, что "Кыргыз почтасы" заново родился. Поэтому вы должны полностью осознать всю значимость информационных киосков", - сказал председатель ГРС, обращаясь к руководителям областных и районных почтовых филиалов.

Информационные киоски будут установлены в 434-х аильных аймаках страны (почтовые отделения). Все необходимое оборудование уже приобретено по линии японского гранта на сумму 5 млн 600 тыс. долларов.

На первоначальном этапе киоски будут предоставлять следующие услуги:

1. Государственная регистрация рождения;

2. Государственная регистрация заключения брака;

3. Государственная регистрация установления отцовства;

4. Государственная регистрация смерти;

5. Присвоение гражданам персонального идентификационного номера (ПИН);

6. Прием документов на оформление идентификационной карты - паспорта гражданина КР образца 2017 года (достигших возраста 16 лет);

7. Прием документов на оформление общегражданского паспорта КР;

8. Прием от граждан документов на оформление идентификационной карты - паспорта образца 2017 года в связи с истечением срока действия паспорта (обмен);

9. Прием документов на оформление общегражданского паспорта гражданина КР в связи с истечением срока действия (обмен);

10. Регистрационный учет и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания и выдача адресной справки.