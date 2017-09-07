"Скорую" в Бишкеке чаще всего не пропускают маршруточники — Шаяхметов

7 сентября 2017, 19:56 Комментарии

По его словам, у БССМП огромная зона обслуживания.

"В Бишкеке сейчас 48 новостроек. Крайняя точка - новостройка за аэропортом "Манас". Одна из главных наших проблем - трафик на дорогах и неуважение к участникам движения. Особенно часто ПДД нарушают маршруточники: не уступают "скорой", подрезают", - сообщил главврач.

Сегодня в столице работают 38 бригад экстренной помощи, которые обслуживают 1 миллион 244 тысячи пациентов.

"Это в четыре раза меньше положенного, на такое число жителей требуется 120 бригад. Нередко бывает, что за день наши сотрудники обслуживают 1 200 вызовов. Нагрузка очень большая. В прошлом году бригады "скорой" опоздали на вызовы 34 тысяч раз", - добавил Шаяхметов.

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

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