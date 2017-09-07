Фотографа Sputnik Кыргызстан наградили в конкурсе Стенина в Москве

7 сентября 2017, 23:37 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik, Мария Шелудякова. Фотожурналист Sputnik из Кыргызстана Табылды Кадырбеков стал одним из победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина. Награду кыргызскому фотографу вручил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко. © Sputnik / Илья ПиталевНаграждение победителей конкурса фотожурналистики им. А. Стенина

"Для меня это один из первых конкурсов, где я получаю такую награду. Я буду стараться идти дальше, участвовать и побеждать. В репортажной фотографии я недавно, для меня эта сфера фотографии неизведана, хочу понять насколько далеко я пойду, чтобы получить удовольствие от профессии. Я рад тому что я среди призеров этого конкурса", - сказал Кадырбеков.

Фотоконкурс проходит в третий раз, и в 2017 году количество участников побило все рекорды - на суд членов жюри конкурсанты отправили более пяти тысяч работ из 76 стран мира. На выставке представлены 200 лучших фотографий. На них запечатлены фрагменты жизни простых людей и знаковые события больших городов и стран, мгновения спорта и яркие этнические праздники.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что большинство отмеченных фотографий - портреты. © Sputnik / Илья ПиталевНаграждение победителей конкурса фотожурналистики им. А. Стенина

"На выставке представлены около двухсот работ, и чуть ли ни на каждом снимке - лицо крупным планом. Фотография персонифицирует войны, персонифицирует потоки беженцев - персонифицирует все процессы, происходящие в мире. Фотография сильнее, чем телевизионные кадры, так как она позволяет оценить эмоции и войти с этими эмоциями в резонанс", - сказал Киселев, выступая на церемонии награждения победителей конкурса.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" также подчеркнул, что в этот важный день он и его коллеги-журналисты испытывают смешанные чувства: с одной стороны, замечательно, что есть такой конкурс - для молодых фотографов он может стать трамплином в большую жизнь, но с другой стороны, фотоконкурс учрежден посмертно как память о коллеге и друге Андрее Стенине.

"Каждый год в начале осени мы вспоминаем нашего товарища и фотокорреспондента "Россия сегодня" Андрея Стенина, убитого при выполнении редакционного задания на Украине. Именем Андрея и в память о нем мы назвали конкурс для молодых фотографов. Сегодня, объединенные именем Стенина, молодые репортеры всего мира рассказывают о том, что их волнует, обращаясь к работам Андрея как к своеобразному камертону правды", - подытожил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже в третий раз поддерживает фотоконкурс имени Стенина и присутствует на церемонии награждения победителей. Выступая перед гостями, она отметила, что фотография сближает людей во всем мире и позволяет увидеть и почувствовать настоящие страдания. © Sputnik / Илья ПиталевНаграждение победителей конкурса фотожурналистики им. А. Стенина

"Фотография - иллюстрация всего того, что творится на планете. Она переносит нас туда, куда страшно приехать. Скорость передачи информации и ее объемы не имеют пределов, но складывается впечатление, что мы все дальше находимся друг от друга. Эти фотографии - попытка сказать, что боль не имеет границ, национальностей, религиозного измерения", - отметила Мария Захарова.

Обладателем гран-при конкурса, а также первого места в номинации "Главные новости. Серия", стал испанец Алехандро Мартинес Велес. Приз Алехандро получил за серию "Беженцы в Белграде" - пронзительную историю о людях с утраченным будущим. Свой снимок он посвятил всем мигрантам и беженцам.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, раскрыл главную интригу состязания лучших молодых фотографов в 2017 году.

Выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 17 сентября, работает бесплатно и открыта для посетителей в часы работы музея. После Москвы выставку работ победителей конкурса ждет турне по экспозиционным площадкам России и мира.

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