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Кыргызстанка примет участие в конкурсе красоты ООН "Мисс Земля"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446659-ru.html

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7 сентября 2017, 22:11       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. 20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в одном из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), - "Мисс Земля - 2017", сообщается на официальном сайте бьюти-соревнования.
Конкурс традиционно пройдет на Филиппинах. Мероприятие стартует 14 октября и продолжится до 4 ноября.
© Фото / Ренат Торомамбетов20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в одном из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) – "Мисс Земля — 2017" Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Назарова подтвердила информацию.
"В прошлом году я участвовала в международном конкурсе красоты и моды "Принцесса мира - 2016" в Турции, где получила титул "Мисс Дружба". Тогда я автоматически стала моделью Всемирного конгресса красоты и моды. В этом году организация предложила мне поучаствовать в конкурсе "Мисс Земля". На днях я получила официальное приглашение от его организаторов", - сообщила кыргызстанка.
В прошлом году страну на этом смотре красоты представляла 19-летняя Бегим Алмасбекова, сумевшая завоевать третье место в конкурсе национальных нарядов. © Фото / Ренат ТоромамбетовБегимай Назарова окончила Кыргызскую государственную юридическую академию
"Мисс Земля" (Miss Earth) - один из известнейших конкурсов красоты в мире. Его цель - привлечь внимание общественности к гуманитарным проблемам современности, защите окружающей среды.
Победительница получит титул "Мисс Земля", ее автоматически провозгласят послом ООН в вопросах развития Программы сохранения окружающей среды (ЮНЕП). © Фото / Victory BarБегимай увлекается хореографией, а также занимается волонтерством в благотворительных организациях
Бегимай Назарова окончила Кыргызскую государственную юридическую академию. Увлекается хореографией, а также занимается волонтерством в благотворительных организациях.
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