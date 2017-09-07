Кыргызстанка примет участие в конкурсе красоты ООН "Мисс Земля"

7 сентября 2017, 22:11 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. 20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в одном из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН), - "Мисс Земля - 2017", сообщается на официальном сайте бьюти-соревнования.

Конкурс традиционно пройдет на Филиппинах. Мероприятие стартует 14 октября и продолжится до 4 ноября.

© Фото / Ренат Торомамбетов20-летняя Бегимай Назарова представит Кыргызстан в одном из самых популярных всемирных конкурсов красоты, проходящих под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) – "Мисс Земля — 2017" Корреспонденту Sputnik Кыргызстан Назарова подтвердила информацию.

"В прошлом году я участвовала в международном конкурсе красоты и моды "Принцесса мира - 2016" в Турции, где получила титул "Мисс Дружба". Тогда я автоматически стала моделью Всемирного конгресса красоты и моды. В этом году организация предложила мне поучаствовать в конкурсе "Мисс Земля". На днях я получила официальное приглашение от его организаторов", - сообщила кыргызстанка.

В прошлом году страну на этом смотре красоты представляла 19-летняя Бегим Алмасбекова, сумевшая завоевать третье место в конкурсе национальных нарядов. © Фото / Ренат ТоромамбетовБегимай Назарова окончила Кыргызскую государственную юридическую академию

"Мисс Земля" (Miss Earth) - один из известнейших конкурсов красоты в мире. Его цель - привлечь внимание общественности к гуманитарным проблемам современности, защите окружающей среды.

Победительница получит титул "Мисс Земля", ее автоматически провозгласят послом ООН в вопросах развития Программы сохранения окружающей среды (ЮНЕП). © Фото / Victory BarБегимай увлекается хореографией, а также занимается волонтерством в благотворительных организациях

Бегимай Назарова окончила Кыргызскую государственную юридическую академию. Увлекается хореографией, а также занимается волонтерством в благотворительных организациях.

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