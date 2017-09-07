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Свет отключат на 21 улице Бишкека 8 сентября — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446658-ru.html

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Без осадков — погода по Кыргызстану на 8 сентября

7 сентября 2017, 22:33       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В пятницу, 8 сентября, в Бишкеке не будет света на 21 улице, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
Отключения связаны с ремонтными работами.
<ul> <li>С 9 до 18.00 электричество отключат в жилмассиве "Красный строитель" на улицах Набережной, Дубосековской, Нурекской, Наманганской, Адырской, Андижанской, в переулках Зеравшанском и Криворожском. Также электроэнергии не будет на улицах Валдайской, Эгемен, Репина, Жайыл Баатыра, Троицкой, Месароша, Сельповской, Ильменской, Сельсоветской.</li> <li>С 9.30 до 12.00 света не будет в жилмассиве "Кок-Жар" на улицах Конорчок, Тон, Кок-Жарской, Улан, Арстанбап.</li> <li>С 13 до 15.00 - в жилмассиве "Кара-Жигач" на улицах Льва Толстого и Оберон.</li> <li>С 9 до 17.00 - на улице Киевской (дом №93) и в микрорайоне "Тунгуч" (дом №21).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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