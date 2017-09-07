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В Бишкеке обсудили результаты исследования по положению пожилых людей в КыргызстанеВ Бишкеке обсудили результаты исследования по положению пожилых людей в Кыргызстане

Школьники в Бишкеке вынуждены ходить по трассе — одного уже сбили

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446657-ru.html

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7 сентября 2017, 21:57       Комментарии

Возле школы №66 в микрорайоне "Восток-5" сбили учащегося, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец.
По его данным, автонаезд произошел по улице Мамбетова во вторник, 5 сентября, примерно в 16.30. Очевидец рассказал, что второклассник выбежал на дорогу и его сбила легковая машина. Он связывает это с отсутствием условий для пешеходов.
"Ремонт улицы начали в конце весны. Месяц назад дорогу сдали, но там, где должен быть тротуар, выгрузили грунт, поэтому людям приходится ходить по проезжей части. Водители ездят по дороге на большой скорости, потому что нет "лежачих полицейских". Рискуют жизнью и школьники, и местные жители", - сказал собеседник.
На недоделанный тротуар также пожаловался учащийся школы №66 Фарид Рахматулин. Корреспонденту агентства Sputnik Кыргызстан он рассказал, что на дорогу нанесли разметку и поставили знак пешеходного перехода лишь после того, как сбили ребенка.
Когда исправят? Ремонт тротуара затянулся, потому что при расширении дороги возникли споры по поводу вырубки деревьев, рассказал начальник Управления капстроительства при мэрии Нурлан Эшенбаев. По его словам, городские службы сейчас вплотную занимаются этим вопросом.
"Под проезжую часть подпадают павильоны и одно кафе. Мы решим этот вопрос и доделаем тротуары. Ремонт завершится примерно в середине октября", - пообещал глава УКС.
В этом году мэрия занялась ремонтом 49 улиц за счет китайского гранта. Общая стоимость первой фазы реконструкции городских дорог составляет порядка 481 миллиона юаней (около 4,81 миллиарда сомов).
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