В Бишкеке обсудили результаты исследования по положению пожилых людей в Кыргызстане

7 сентября 2017, 21:39 Комментарии

В городе Бишкек обсудили результаты исследования по положению пожилых людей в Кыргызстане, которое было проведено по инициативе Министерства труда и социального развития при поддержке Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. Об этом 7 сентяьря сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития. Данное мероприятие открыли депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Осмонбек Артыкбаев и заместитель министра труда и социального развития Жылдыз Полотова.

Как отметила заместитель министра, обследование проводилось по всей республике, в опросе приняли участие 4000 человек в возрасте более 50 лет. Исследование охватило вопросы состояния здоровья, образа жизни, благосостояния, степени финансовой обеспеченности людей. "Лица этой возрастной категории составляют важную часть общества и нуждаются в серьезной помощи и внимании. Результаты исследования будут использоваться при разработке стратегической программы по поддержке пожилых граждан", - сказала она.

Согласно предоставленным материалам, социально-демографическая характеристика опрошенных домохозяйств выглядит следующим образом: пожилые люди в возрасте 50+ составляют 25% населения, одинокие пожилые люди - 10% от всех пожилых и 30% пожилых людей состоят в браке.

Если остановится на статистике активно занятого населения, то можно увидеть, что только 2% пожилых людей постоянно ищут работу. Большая часть (59%) не ищет работу, так как являются пенсионерами и не хотят работать. 9% пожилых людей не могут выйти на работу из-за необходимости вести домашнее хозяйство или ухаживать за больными или детьми. На круглом столе также отмечено, что пожилые граждане со стороны близких людей подвергаются различным формам насилия, говорится в сообщении.