Повысить штрафы, запретить праворульные такси — инициатива МВД

7 сентября 2017, 21:36 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В 2015 году в Кыргызстане начали действовать новые Правила дорожного движения, согласно которым штрафы за нарушения выросли вдвое.

В прошлом году Жогорку Кенеш обсуждал вопрос о запрете на использование праворульных автомобилей в коммерческих целях, однако депутаты не одобрили его скорейшее введение, заявив об отсутствии механизмов для контроля таксистов на "праворульках". В итоге президент Алмазбек Атамбаев подписал законопроект, согласно которому запрет на праворульные машины в сфере пассажирских перевозок вступит в силу только в 2020 году.

Недавно Совет безопасности принял решение о мерах по снижению количества ДТП в стране. Теперь МВД вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий запрет на использование праворульных авто для оказания услуг в сфере пассажироперевозок с 2018 года, увеличение штрафов и другие поправки. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Поправки планируется внести в Кодекс КР об административной ответственности и Закон "Об автомобильном транспорте". Sputnik Кыргызстан публикует самые интересные и актуальные из них.

Статья 230-1 законопроекта гласит, что запрет на использование праворульных машин в качестве такси вводится с 1 января 2018 года. За однократное нарушение предусмотрен штраф в 2 тысячи сомов, за повторное в течение года - 3 тысячи или лишение водительских прав на шесть месяцев.

Ремень, тонировка и тюнинг Сегодня штраф за эксплуатацию неисправного автомобиля составляет 500 сомов. Авторы проекта предлагают увеличить его до 2 тысяч.

Водитель, который не пристегнул ремень безопасности, или мотоциклист, не использующий защитный шлем, может уплатить в казну 500 сомов, а не 300, как сейчас.

За пользование мобильным телефоном инспектор вправе сделать водителю предупреждение или выписать ему штраф на 500 сомов (вместо 200).

За переоборудование (тюнинг) машины водитель будет вынужден заплатить 3 тысячи сомов вместо нынешних двух.

Использование автомобиля со световыми или звуковыми сигналами без необходимого разрешения может обойтись владельцу в 2 тысячи сомов штрафа и лишение водительских прав на шесть месяцев с конфискацией этих устройств.

За незаконную тонировку предусмотрен штраф в 5 тысяч сомов вместо 2 тысяч. Эта норма не будет распространяться на спецавтомобили, перечень которых утвержден постановлением правительства. https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20160702/1027252615.html

Превышение скорости Если водитель превысит установленную скорость более чем на 10, но менее чем на 20 километров в час, он обязан будет уплатить штраф в размере 700 сомов (сегодня - 500).

За превышение установленной скорости движения более чем на 20, но менее чем на 40 километров в час предлагается взимать 1 500 сомов вместо тысячи.

Если скорость превышена более чем на 40, но менее чем на 60 километров в час, сумма штрафа составит 3 тысячи сомов вместо 2 тысяч.

Если автомобилист превысит скорость более чем на 60, но менее чем на 80 километров в час, его оштрафуют на 5 тысяч сомов или лишат водительских прав на три месяца.

Превышение скорости более чем на 80 километров в час грозит штрафом в 8 тысяч сомов и лишением права управлять транспортным средством на шесть месяцев.

Проезд на запрещающий сигнал светофора За это нарушение предлагается наказывать штрафом в тысячу сомов, а за невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика - в размере 2 тысяч сомов (нововведение).

За повторное нарушение предусмотрена уплата такой же суммы, но с лишением водительских прав на три месяца.

Неподчинение патрульному милиционеру Согласно законопроекту, игнорирование законных требований сотрудника милиции обойдется водителю в 2 тысячи сомов вместо тысячи. Если требование нарушил несовершеннолетний, его должны предупредить или привлечь к общественным работам на 20 часов.

Дорожные знаки, обгон и другие нарушения Несоблюдение водителем требований дорожных знаков или разметки проезжей части дорог будет грозить штрафом в тысячу сомов, нарушение правил обгона и маневрирования - 2 тысячи.

За неправильную парковку и остановку машины автомобилист должен будет уплатить тысячу сомов, а за выезд на встречную полосу - 5 тысяч (сейчас тысяча).

Если водитель нарушит требования по перевозке людей, ему придется раскошелиться на 2 тысячи сомов.

Тот, кто не пропустит пешехода, уплатит штраф в 3 тысячи сомов (вместо одной), а тот, кто проедет по обочине, тротуару, пешеходным и велодорожкам, - 2 тысячи.

"Пьяная" езда За вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения кыргызстанцам грозит штраф в 30 тысяч сомов и лишение водительских прав на два года. Сейчас за это карают штрафом в 10 тысяч сомов и лишением прав на один год.

Если водитель в состоянии опьянения создаст аварийную обстановку, его лишат прав на два года, оштрафовав на 40 тысяч сомов. А если в ДТП с пьяным автомобилистом пострадают люди, виновный заплатит 50 тысяч и не сможет садиться за руль три года.

Несовершеннолетнего за эту провинность могут привлечь к общественным работам на 40 часов или на год лишить права водить машину.

Если владелец авто допустит к управлению пьяного гражданина, за это предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Водитель не согласен проходить медицинское освидетельствование? Его накажут 10 тысячами сомов штрафа и на три года лишат прав управлять транспортом, если будет доказано, что он пьян.

Создание аварийной обстановки На языке обывателя это называется безрассудной ездой. Штраф за нее могут увеличить до 3 тысяч сомов вместо нынешних двух.

Если правила нарушит пешеход, велосипедист или другой участник дорожного движения, его оштрафуют на тысячу сомов, как и сейчас.

Если водитель создаст аварийную обстановку с причинением материального ущерба другим автомобилистам, ему грозит штраф в 8 тысяч сомов с лишением прав на два года.

Вождение без прав, отказ предъявить документы Водителя, не имеющего прав на управление транспортом (или лишенного их), оштрафуют на 5 тысяч сомов, а в случае повторного нарушения - на 10 тысяч или возьмут его под административный арест на пять суток. Несовершеннолетнего привлекут за это к 10 часам общественных работ.

Согласно новой предложенной МВД норме, автовладельца можно будет оштрафовать на 3 тысячи сомов, если он не предъявит на проверку документы по законному требованию патрульного. Если нарушение повторится, штраф возрастет до 5 тысяч или водителя лишат прав на один год.

Систематическое нарушение ПДД Водителей, систематически нарушающих Правила дорожного движения (три и более раз), будут наказывать штрафом в размере 10 тысяч сомов либо на год лишать их права управлять транспортом.

Это далеко не полный перечень наказаний, которые будут ужесточены. В законопроекте также говорится о возможном увеличении размера штрафов за распитие спиртных напитков в общественных местах, за оскорбления и нецензурную брань, мелкое хулиганство, ложные вызовы в спецслужбы и прочие нарушения. С документом можно ознакомиться на сайте правительства в разделе "Общественное обсуждение НПА"

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