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Избитые и "счастливые" — видео с вице-миссис КР о домашнем насилии

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446654-ru.html

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7 сентября 2017, 20:41       Комментарии

В разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан Чоткараева сообщила, что главной идеей этого бьюти-состязания была борьба с домашним насилием.
Снять ролик соотечественнице помогли друзья.
"Видео вызывает смешанные чувства, но мы этого и добивались. Оно не похоже на типичные ролики по данной теме, где муж избивает жену. На видео - мать и дети в синяках, но радующиеся, улыбающиеся. Мы хотели показать, что это ненормально. Участницы конкурса сказали, что у них были мурашки от просмотра видео, а по лицам членов жюри мы поняли, что сумели задеть их за живое", - пояснила Чоткараева.
Модель снялась в данном видео в роли избитой жены, которая садится за стол вместе с семьей. На лицах детей тоже видны следы от побоев, но и они, и мать улыбаются друг другу. Во главе стола сидит мужчина, лицо которого не показывается. В конце ролика на экране появляется текст: "Вам не кажется, что здесь что-то не так? Давайте прекратим игнорировать очевидные вещи. Прекратим домашнее насилие".
Редакции Sputnik Кыргызстан ролик предоставили друзья Аиды Чоткараевой.
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