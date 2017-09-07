Что заработает Узбекистан на Камбар-Ате-1

7 сентября 2017, 20:44 Комментарии

5-6 сентября в Кыргызстане с госвизитом побывал президент РУз Шавкат Мирзиёев.

Некоторые заявления главы соседней республики стали настоящей информационной бомбой.

"Мы серьезно договорились по водным вопросам и строительству ГЭС. Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана", - отметил узбекский лидер.

Он добавил, что его страна намерена помогать реализации проекта как финансами, так и ресурсами.

"Вместе будем строить Камбар-Атинскую ГЭС, она необходима нам", - заключил Мирзиёев.

Изумление наших (и не только наших) сограждан вполне объяснимо. Узбекистан долгие годы был самым рьяным противником как Камбар-Атинской ГЭС-1 (КАГЭС-1) в Кыргызстане, так и Рогунской в Таджикистане. Предыдущий глава РУз Ислам Каримов буквально несколько лет назад говорил, что водно-энергетические проблемы в Центральной Азии могут привести к войне. Он опасался того, что КР и РТ сократят подачу поливной воды и будут шантажировать этим соседей.

Редакция Sputnik поинтересовалась у экспертов, почему Узбекистан кардинально изменил свою позицию и нет ли в этом решении подводных камней.

О чем идет речь? КАГЭС-1 - это проект крупнейшей гидроэлектростанции в Кыргызстане.

"Планируемая мощность - 1860 мегаватт (в полтора раза больше Токтогульской ГЭС) со среднегодовой выработкой 5,1 миллиарда киловатт-часов. По плану площадь водохранилища составит более 4,6 миллиарда кубометров (в Токтогулке - 19,5 миллиарда)", - сообщили в Национальном энергохолдинге КР.

Подготовительные работы начались в 1986 году, но после развала СССР строительство приостановилось. В 2012-м Кыргызстан и Россия подписали соглашение о совместной реализации проекта.

ГЭС будет расположена на крупнейшей реке Кыргызстана - Нарын, которая, сливаясь на территории Узбекистана с Карадарьей, дает начало Сырдарье. Гидропотенциал Нарына - 36,5 миллиарда киловатт-часов в год, используется он не полностью.

В советское время на реке Нарын построили каскад из пяти ГЭС - Токтогульской, Курпсайской, Таш-Кумырской, Шамалды-Сайской, Уч-Курганской. После возведения КАГЭС-1 можно будет добиться полноценной работы (360 мегаватт) от Камбар-Атинской ГЭС-2.

Между тем конкретного соглашения и даже проекта еще нет, заявил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов.

В Национальном энергохолдинге КР ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Проект выгоден всем Узбекистан изменил политику в отношении КАГЭС-1, потому что Кыргызстан в любом случае намерен реализовать проект, считает бывший руководитель Токтогульской ГЭС Болот Иманалиев.

"Камбар-Ата стабилизирует работу Токтогулки. Дело в том, что сейчас летом, то есть в поливной сезон мы копим воду. Со строительством КАГЭС сможем пропускать в сезон больше воды и осуществлять многолетнее регулирование стока", - рассказал Иманалиев.

Другой повод для Узбекистана включиться в проект - это CASA-1000 (линия электропередачи Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан - Пакистан). Таким образом, появляются рынки сбыта электроэнергии и есть смысл строить новые станции, убежден бывший глава Токтогулки.

Успех Кыргызстана - победа узбекской дипломатии? Подвижки по КАГЭС-1 связаны с эффективной дипломатией Узбекистана, считает член экспертного клуба "Далил+" Марс Сариев. По его словам, соседи удачно выбрали время - истечение срока президентских полномочий Алмазбека Атамбаева.

"Глава Узбекистана сделал хороший дипломатический ход - он фактически застолбил за собой право на строительство ГЭС. Теперь проект обязательно будет согласовываться с РУз и реализовываться с ее участием. Конечно, Мирзиёев попиарил нашего президента, что отразится на ходе выборной кампании. За полтора месяца до выборов узбекистанцы выбрали точное время для лоббирования своих интересов, которые не противоречат нашим, а только дополняют их", - сказал Сариев.

Он добавил, что благодаря этому РУз укрепила свои позиции в энергетическом диалоге.

"В любом случае без участия Узбекистана невозможно было бы строить Камбар-Ату. КАГЭС-1 вырабатывает электроэнергию, а Токтогульское водохранилище копит воду для узбекских полей. Нам все равно пришлось бы налаживать в этом отношении контакты с соседней страной", - заметил Сариев.

Без эйфории Политолог Марат Казакпаев призвал сограждан не радоваться раньше времени.

"Это пока декларативное заявление, надо оценивать его осторожно. Сначала следует узнать, какие условия нам предлагают, подписать соглашение и начать строительство. Только тогда можно будет сказать, что все складывается замечательно", - пояснил Казакпаев.

Он заключил, что даже участие Узбекистана в проекте не гарантирует его реализации, так как соседняя страна не будет основным инвестором, - необходимы другие желающие.

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