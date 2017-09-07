7 сентября 2017, 20:28 Комментарии

Межнациональные и межэтнические конфликты не украшают страну. Об этом 7 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, рохинья являются выходцами Бангладеш и являются приверженцами ислама.

"Исторически так сложилось, что они не получали гражданство в Мьянме и из-за этого возник большой конфликт. Около 50 тыс. рохинья были вынуждены покинуть страну. Меня очень беспокоит права детей там, в таких ситуациях дети попадают в очень тяжелую ситуацию, они переживают стресс, нужны консультации психолога, педагога. Международные криминальные группы очень хорошо используют такую ситуацию", - сказал он.

К.Оторбаев призвал власти Мьянмы создать условия, чтобы рохинья вернулись в страну.