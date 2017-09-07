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Почти четверть века у руля страны — архивные фото Турдакуна Усубалиева

 

Фотографии: sputnik.kg

           

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446651-ru.html

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7 сентября 2017, 20:28       Комментарии

Турдакун Усубалиев руководил Киргизской ССР на протяжении 24 лет.
Он родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор (Тендик) Нарынской области. В 1941 году окончил Кыргызский учительский институт, в 1945-м - Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1965 году заочно окончил Московский педагогический институт имени Ленина.
Пройдя путь от простого сельского учителя он в 1958 стал первым секретарем Фрунзенского горкома КП Киргизской ССР, а в 1961 первым секретарь ЦК КП Киргизской ССР.
В 1985 году вышел на пенсию, а в 2008-м стал одним из соучредителей политического движения "Единый Кыргызстан".
Усубалиев является автором более 10 книг и более 100 статей. Был удостоен различных государственных наград, в том числе десяти орденов. Герой Кыргызской Республики с вручением особого знака "Ак-Шумкар".
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