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Новости Кыргызстана

Почти четверть века у руля страны — архивные фото Турдакуна УсубалиеваПочти четверть века у руля страны — архивные фото Турдакуна Усубалиева

Волна дисквалификаций тяжелоатлетов перед ЧМ не коснулась кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446650-ru.html

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Кыргызстанцы завоевали "серебро" и "бронзу" на ЧМ по тогуз-коргоолу в Астане

7 сентября 2017, 20:34       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Сборная Кыргызстана по тяжелой атлетике собирается участвовать в чемпионате мира 2017 года, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-президент федерации по данному виду спорта Улан Молдодосов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что девять стран отстранены от участия в первенстве мира из-за того, что имелись от трех до десяти положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012) пишет Р-Спорт. Будут отстранены якобы сборные России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдовы.
Молдодосов отметил, что сборная собирается принять участие в ЧМ, который состоится в конце ноября в США.
"Нам никто не присылал уведомлений о том, что нас могут отстранить из-за скандалов. Да и вопрос Иззата Артыкова после Олимпиады пока в подвешенном состоянии, решения по нему нет", - отметил он.
Вице-президент федерации добавил, что на первенство мира от Кыргызстана могут поехать 3-4 спортсмена, в зависимости от их позиций в мировом рейтинге.
Кыргызстан на Олимпиаде-2016 представляли 19 спортсменов. В копилке национальной сборной была единственная бронзовая награда, которую завоевал Артыков. Однако 18 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил его медали дисквалифицировал на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). По информации ведомства, в крови Артыкова обнаружили запрещенное вещество - стрихнин.
В октябре Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала кыргызстанца с Олимпиады за нарушение антидопинговых правил. Ведется судебное разбирательство.
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