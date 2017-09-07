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В некоторых селах Кыргызстана люди не могут посмотреть телевизор после перехода на цифровое вещание, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446649-ru.html

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7 сентября 2017, 19:56       Комментарии

В некоторых селах Кыргызстана люди не могут посмотреть телевизор после перехода на цифровое вещание. Об этом 7 сентября сказал депутат Зиядин Жамалдинов("Онугуу-Прогресс"). "Переход на цифровое вещание был определенно положительным шагом, но в то же время в некоторых селах люди не могут посмотреть телевизор из-за проблемной связи. Например, в селе Кожоарык в Ноокате, или Борбаш в Кок-Жарском айыл окмоту. Это только те села, которые я знаю, а их может быть больше", - сказал он и попросил правительство обратить внимание на данную проблему.
Кыргызстан перешел на цифровое вещание 15 мая 2017 года. Для того, чтобы телевизор мог принимать цифровой сигнал, необходимо приобрести антенну и ресивер.

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