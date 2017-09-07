Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

7 сентября 2017, 19:44 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

В рамках рабочей поездки завтра, 8 сентября, глава государства примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жилье 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.

Далее А.атамбаев примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведет встречу с активом и общественностью Кочкорского и Жумгальского районов.