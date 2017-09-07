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Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446647-ru.html

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7 сентября 2017, 19:44       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 сентября, прибыл с рабочей поездкой в Нарынскую область. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.
В рамках рабочей поездки завтра, 8 сентября, глава государства примет участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства в городе Нарын многоквартирного жилого дома в рамках программы "Доступное жилье 2015-2020 годы", реализуемой Государственной ипотечной компанией КР, и встретится с активом Нарынской области.
Далее А.атамбаев примет участие в церемонии открытия новой школы в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области и также проведет встречу с активом и общественностью Кочкорского и Жумгальского районов.

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