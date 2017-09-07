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Мальчик без ноги взорвал соцсети игрой в футбол — история Азиса

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446646-ru.html

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7 сентября 2017, 19:23       Комментарии

Азису Давранову сейчас 12 лет. Пять лет назад он потерял ногу в результате ДТП с маршруткой. У микроавтобуса отказали тормоза, и он на большой скорости врезался в стоявших на остановке людей.
По воспоминаниям матери мальчика Венеры Даврановой, от удара тот отлетел на несколько метров, в арык, и долго находился без сознания. Врачи сказали родителям, что сын получил очень серьезные травмы и ему придется ампутировать ногу, иначе Азис не выживет. Вся семья переживала о том, как ребенок воспримет последствия операции.
"Он всегда очень злился, если мы грустили и начинали его жалеть. Даже там, в больнице, находил поводы для радости, играл с другими пациентами и старался нас растормошить. Азис не терпит жалости, все делает сам, а если что-то дается ему с трудом, братья приходят на помощь", - поведала Венера.
Как объяснил сам Азис, причин для того, чтобы сочувствовать ему, нет.
"Я, например, очень люблю футбол. Это потрясающая игра, стараюсь не пропускать дни, когда ребята ходят на поле. Мяч у меня старый, но это лучше, чем ничего. Люблю учиться, мечтаю в будущем помогать родителям. У отца непостоянный заработок, а мама не работает. Детей в нашей семье трое, мы помогаем родителям как можем, но понимаем, что этого недостаточно", - рассказал подросток.
При необходимости Азису помогают братья. Они вместе ходят в школу и занимаются домашними делами. Сейчас мальчик учится в шестом классе, а в будущем мечтает открыть благотворительный фонд и стать кинорежиссером.
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