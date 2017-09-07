Медеров: Бизнес с оптимизмом ожидает дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном

7 сентября 2017, 18:56 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. "Кыргызстан и Узбекистан, помимо общих границ, связывают многолетние политические, торгово-экономические и культурные связи. Мы братские республики, братские народы", - сказал заместитель исполнительного директора Международного делового совета (МДС) Данияр Медеров, отвечая на вопрос о перспективе развития двусторонних экономических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

По его словам, с момента приобретения независимости в отношениях двух стран были определенные сложности в приграничных вопросах, при распределении водных ресурсов, в частности, не удавалось найти взаимопонимания по строительству Камбаратинской ГЭС.

"Товарооборот между нашими государствами медленно, но верно снижался из года в год. Если не ошибаюсь, то в последние годы он не превышал 3-4% от всего внешнеторгового объема Кыргызстана", - отмечает заместитель исполнительного директора МДС.

По наблюдениям Медерова, в настоящее время, после смены политической элиты Узбекистана, в отношениях началась "оттепель". "Руководители обеих стран предпринимают поступательные действия навстречу друг другу и потихоньку в двусторонних взаимоотношениях закладывается фундамент, который, безусловно, должен благоприятно отразиться на политических, торгово-экономических и культурных связях двух государств в ближайшем будущем", - говорит он.

И как указывает Медеров, визит Президента Узбекистана Ш.Мирзиеева в Кыргызстан является ярким тому подтверждением. "Господина Мирзиеева сопровождала большая группа предпринимателей. В Бишкеке прошел совместный бизнес-форум, на котором предприниматели имели возможность наладить деловые контакты и заложить основы для дальнейшего сотрудничества. Известно, что по результатам форума достигнута договоренность о реализации совместных проектов на общую сумму $115 млн", - отмечает он.

Заместителя исполнительного директора также порадовало и то, президенты обеих стран говорят о том, что предпринимателям нужно "создать все условия и не мешать". "У предпринимателей наших стран есть желание сотрудничать, торговать и продвигать конкурентоспособную продукцию на рынки третьих стран. Если в прошлом году товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $192 млн., то, как было озвучено на форуме, уже в ближайшее время стороны планируют довести его до $500 млн", - подчеркивает заместитель исполнительного директора МДС.

Медеров также широко отметил и тот факт, что лидерам удалось договориться по приграничным и водным вопросам, и Узбекистан выразил готовность участвовать в строительстве ГЭС в Кыргызстане и автодороги Андижан-Ош-Кашгар, собирать у нас в стране автомобили и привозить сюда ткани. "Это же настоящий прорыв в экономических отношениях двух братских стран", - сказал он

Говоря простыми словами, говорит Медеров, мы радуемся таким событиям. "Это не только успех дипломатии, но и хороший базис для развития торговли, а, соответственно, экономик Кыргызстана и Узбекистана. Поэтому бизнес с оптимизмом ожидает дальнейшего развития отношений между двумя странами", - заключил он.