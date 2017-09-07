В АГУПКР открылся диссертационный совет по защите кандидатских и докторских по политическим наукам

7 сентября 2017, 19:01 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. В Академии государственного управления при президенте КР (АГУПКР) состоялось официальное открытие и первое заседание Диссертационного совета Д 23.17.559 АГУПКР. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Справка. АГУПКР является учредителем Диссертационного совета совместно с Кыргызско-Российским Славянским Университетом (КРСУ) им. Б. Ельцина. Высшая аттестационная комиссия КР приказом №86 от 29 июня 2017 года утвердила Диссертационный совет Д 23.17.559 при АГУПКР с полномочиями проводить защиту диссертаций по двум специальностям: шифр 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии и шифр 22.00.04 – социальная структура, социальные процессы и технологии.

Научно педагогический потенциал Академии на сегодня составляет 72% с ученой степенью об общей штатной численности профессорско-преподавательского состава.