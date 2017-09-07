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Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017" в Китае

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/begimai-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446643-ru.html

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7 сентября 2017, 19:01       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. 19-летняя Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017", который с 15 октября до 20 ноября 2017 года.
"Мисс мира" одна из самых престижных конкурсов красоты по всему миру. После победы на "Мисс Кыргызстан-2017", мне выпала честь представлять Кыргызстан в этом конкурсе. Подготовка идёт полным ходом. Я буду стараться достойно представить нашу страну", - написала Карыбекова на своей странице в Facebook.
Карыбекова до этого она представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Top Model Of The World — 2016.
Также она принимает участие в международном проекте Les Origines De La Beauté (Национальные истоки красоты), который проходит в Париже. Это документальный проект о красоте этнического разнообразия мира, представленный женской красотой всех этнических групп.

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