Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017" в Китае

7 сентября 2017, 19:01 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. 19-летняя Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017", который с 15 октября до 20 ноября 2017 года.

"Мисс мира" одна из самых престижных конкурсов красоты по всему миру. После победы на "Мисс Кыргызстан-2017", мне выпала честь представлять Кыргызстан в этом конкурсе. Подготовка идёт полным ходом. Я буду стараться достойно представить нашу страну", - написала Карыбекова на своей странице в Facebook.

Карыбекова до этого она представляла Кыргызстан на международном конкурсе красоты Top Model Of The World — 2016.

Также она принимает участие в международном проекте Les Origines De La Beauté (Национальные истоки красоты), который проходит в Париже. Это документальный проект о красоте этнического разнообразия мира, представленный женской красотой всех этнических групп.