Кыргызпатент провел акцию "Осторожно, Контрафакт!"

7 сентября 2017, 19:09 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. В рамках V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" сегодня Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) в целях информирования граждан об угрозе и вреде контрафактной продукции, организовала акцию "Осторожно, Контрафакт!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С каждым годом случаи поставок контрафактной продукции в Кыргызстане фиксируются и пресекаются соответствующими органами, но от этого количество ввозимой фальсифицированной продукции не уменьшается. Контрафактная продукция намного дешевле оригинала и поэтому она пользуется широким спросом у населения. Однако потребители зачастую даже не подозревают, что поддельный товар может быть опасным.

Ведущий акции известный актер скетч-шоу "Жарайт-сити" Алинур Абдыкалыков, призывал присутствующих на акции отказаться от приобретения контрафактных лекарств и продуктов питания, которые могут нанести непоправимый урон их здоровью.

В ходе акции жители и гости столицы получили много полезной информаций о вреде контрафактной продукции. Они активно участвовали в различных конкурсах и танцах, самые активные получили от организаторов памятные призы и подарки.

Зрители аплодировали и скандировали "браво!" зажигательному флэш-мобу подготовленному сотрудниками Кыргызпатента.