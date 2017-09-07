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Кыргызпатент провел акцию "Осторожно, Контрафакт!"

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzpat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446641-ru.html

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7 сентября 2017, 19:09       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. В рамках V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" сегодня Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) в целях информирования граждан об угрозе и вреде контрафактной продукции, организовала акцию "Осторожно, Контрафакт!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С каждым годом случаи поставок контрафактной продукции в Кыргызстане фиксируются и пресекаются соответствующими органами, но от этого количество ввозимой фальсифицированной продукции не уменьшается. Контрафактная продукция намного дешевле оригинала и поэтому она пользуется широким спросом у населения. Однако потребители зачастую даже не подозревают, что поддельный товар может быть опасным.
Ведущий акции известный актер скетч-шоу "Жарайт-сити" Алинур Абдыкалыков, призывал присутствующих на акции отказаться от приобретения контрафактных лекарств и продуктов питания, которые могут нанести непоправимый урон их здоровью.
В ходе акции жители и гости столицы получили много полезной информаций о вреде контрафактной продукции. Они активно участвовали в различных конкурсах и танцах, самые активные получили от организаторов памятные призы и подарки.
Зрители аплодировали и скандировали "браво!" зажигательному флэш-мобу подготовленному сотрудниками Кыргызпатента.

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