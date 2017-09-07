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Премьер Исаков назначил двух советниц, одной из них 26 лет

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446640-ru.html

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7 сентября 2017, 18:59       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Юлия Калиниченко и Бермет Турсункулова назначены советниками премьер-министра КР Сапара Исакова, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина.
Юлии Калиниченко 26 лет, она является выпускницей Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), имеет степень магистра европоведения и международных отношений Центрально-Европейского университета Будапешта. Ранее занимала должность руководителя проектов АНО "Институт отраслевого питания" в Москве, была заведующей отделом международных отношений и организационной работы Академии государственного управления при президенте КР, координатором Национального института стратегических исследований. Также работала координатором исследований проектов Тянь-Шаньского аналитического центра в АУЦА. Свободно владеет английским и французским языками.
Бермет Турсункуловой 41 год, она имеет ученое звание доцента, степень кандидата политических наук и звание "Отличник образования Кыргызской Республики". Является выпускницей Международного университета Кыргызстана, а степень магистра получила в том же Центрально-Европейском университете Будапешта. Ранее занимала должности вице-президента АУЦА по академическим вопросам, заместителя министра образования и науки, заместителя директора программы "Проект гражданского образования - Центральная Азия и Монголия". Владеет английским, французским, турецким и венгерским языками.
Ранее премьер-министр назначил двух советников - Таланта Султанова и Эсенкула Момункулова, окончивших в свое время Гарвардский и Гейдельбергский университеты соответственно.
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