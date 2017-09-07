Мать, похоронившая первого сына, просит помочь сохранить жизнь второму

7 сентября 2017, 18:24 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Жительница Бишкека Дильдора Ниязова обращается с мольбой о помощи к неравнодушным гражданам оказать помощь лечению единственного сына, который из-за болезни перестал ходить.

"Дорогие земляки, добрые люди!

Обращаюсь к вам с большой надеждой на вашу помощь. Мой сын, Акмал Азамов, с 9 лет страдает болезнью высокой функциональной недостаточности (ювенильный серонегативный спондилит HLAB 27 (+). Мы очень долго лечились, но эффекта не было. Я продала землю и при поддержке акимиата повезла сына в Россию, но пройти полный курс лечения нам не удалось из-за недостатка средств. Препараты очень дорогие, и мы не получали их уже пять лет. Сын перестал ходить. Сейчас мы живем в Бишкеке. Сыну надо вставить 3 протеза на суставы. Каждый протез стоит по 3 тыс долларов.

Мой первый сын покинул нас из-за болезни. Я потеряла первого сына, и не хочу терять второго. Он у меня один.

В глубине души я надеюсь на вашу помощь. Заранее всех благодарю!".

Как рассказала женщина, директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО) Сабырбек Жумабеков, ранее уже сделал одну операцию и на этот раз он согласился провести операцию по установке протезов, но при этом сами протезы нужно приобрести на личные средства.

Желающие оказать посильную помощь могут обращаться к Ниязовой по телефону 0556 17 96 17.

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