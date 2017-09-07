Глава Генштаба провел встречу с послом Китая в Кыргызстане

7 сентября 2017, 18:31 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Начальник Генерального Штаба Вооруженных сил Кыргызстана, генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев встретился с послом Китая в СяоЦинхуа. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба КР.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный диалог и обмен мнениями по актуальным направлениям двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Участниками встречи подчеркнули высокий уровень взаимопонимания между оборонными ведомствами двух стран, отметили положительную динамику развития сотрудничества и наметили дальнейшие перспективы в реализации совместных проектов.

Кроме того, стороны выразили готовность к укреплению дальнейших двусторонних военных контактов в области обороны в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух государств во благо мира и процветания наших народов.