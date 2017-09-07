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Глава Генштаба провел встречу с послом Китая в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-gen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446637-ru.html

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7 сентября 2017, 18:31       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Начальник Генерального Штаба Вооруженных сил Кыргызстана, генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев встретился с послом Китая в СяоЦинхуа. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба КР.
В ходе встречи стороны провели обстоятельный диалог и обмен мнениями по актуальным направлениям двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Участниками встречи подчеркнули высокий уровень взаимопонимания между оборонными ведомствами двух стран, отметили положительную динамику развития сотрудничества и наметили дальнейшие перспективы в реализации совместных проектов.
Кроме того, стороны выразили готовность к укреплению дальнейших двусторонних военных контактов в области обороны в интересах обеспечения стабильности и безопасности двух государств во благо мира и процветания наших народов.

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