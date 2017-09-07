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Референдум 1 октября решит судьбу Каталонии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/referendu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446636-ru.html

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7 сентября 2017, 18:42       Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Кабар/. Члены каталонского правительства во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали в среду указ о проведении референдума о независимости 1 октября. Об этом сообщила в четверг ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Подписание документа состоялось в региональном парламенте после того, как палата одобрила закон о плебисците. Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум.
Ранее в среду парламент автономии одобрил закон о плебисците. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
Испанское правительство неоднократно заявляло, что данный плебисцит посягает на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание.

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