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Исаков: Открытость и подотчетность госсектора – один из важных факторов успеха программы "Жаны доорго – кырк кадам"

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446635-ru.html

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7 сентября 2017, 18:43       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Открытость и подотчетность государственного сектора – один из важных факторов успехапрограммы "Жаны доорго – кырк кадам". Об этом заявил премьер-министр КР Сапар Исаков на совещании с руководителями министерств и ведомств по вопросу открытости и прозрачности работы правительства КР, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, правительство начало подготовку заявки для участия в международной инициативе "Открытое Правительство" (Open Government Partnership – OGP), что будет способствовать сокращению коррупции, повышению эффективности работы государственных органов, улучшению связей с общественностью.
"Мы должны реагировать на критику СМИ и предложения гражданского общества. Министры и руководители ведомств должны быть открытыми. Для этого мы будем тесно сотрудничать с каждым министерством и ведомством через вновь созданный отдел по связям с общественностью и коммуникациям", — сказал Исаков.
"В рамках реализуемой национальной программы "Таза Коом" мы должны открывать данные, общественность четко должна видеть и понимать, что делает Правительство и какие решения принимает. Мы должны максимально оцифровывать материалы, с которыми работаем, и стать цифровым правительством", — обратился к членам правительства премьер-министр.
"Соответствующую работу мы уже обсудили с Всемирным банком. Сейчас мы готовим грантовое соглашение по совместному проекту "Цифровая Центральная Азия и Южная Азия" ("Открытые данные"). Уверен, что данный проект станет основой для большей открытости и подотчетности правительства, создаст благоприятные условия для СМИ, гражданского общества, граждан страны для большего доступа к информации, а также повышения потенциала госорганов", — добавил премьер-министр.
Глава правительства особо отметил необходимость донесения достоверной информации до общества и обозначил ряд необходимых мер. Он также сообщил, что будет разработан план мероприятий с конкретными критериями и индикаторами эффективности.
"Когда в адрес Правительства идет критика мы должны ее воспринимать и реагировать. Необходимо также объяснять обществу и доводить позицию Правительства по принимаемым решениям", — добавил Исаков.
Он также сообщил, что в аппарате правительства будет создан соответствующий отдел с прикомандированными сотрудниками от министерств и ведомств, которые будут развивать и поддерживать связь с общественностью.
Исаков призвал членов правительства быть готовыми к выполнению задач по цифровой трансформации и поручил министерствам и ведомствам во взаимодействии с Государственным комитетом информационных технологий и связи и Государственной регистрационной службой начать соответствующую работу.

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