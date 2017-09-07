7 сентября 2017, 18:47 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. В ряде районов Бишкека, Майлуу-Суу, Шопокова и Сокулука с 8 по 13 сентября не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как отмечается, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 8 сентября в г. Бишкек в Юго-западном районе;

- с 8 по 9 сентября в г. Майлуу-Суу;

-с 11 по 13 сентября в с. Сокулук по улицам: Ленина, Ленинградская, 8 марта, Цветочная, Железно-Дорожная, Юбилейная, Полевая, Вишневая, Луговая, Южная, Солнечная, Победы, Московская, пер. Московский, Кирова, пер. Кирова;

- с 11 по 13 сентября в г. Шопоков по улицам: Гагарина, Геофизическая, Топографическая, Тургенева, Новостройка, Ново-Октябрьская, Ленина, Советская, Московская, Киевская, Панфилова, Молодежная, Горького, Футбольная, Мира, Машиностроительная, Заводская, Вокзальная, Комарова, пер.Железно-Дорожный, пер. Зеленый.

- с 12 по 13 сентября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Гагарина, Псковская, Циалковского, Поваринская.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.