Кыргызский самолет, рухнувший в Казахстане: история трагедии и архивные фото

7 сентября 2017, 18:34 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. 7 сентября 1958 года самолет Ил-14 с 22 пассажирами на борту вылетел из Фрунзе в Москву. Среди пассажиров был известный композитор и комузист Сейдалы Медетов, учившийся тогда на последнем курсе Московской государственной консерватории имени П. Чайковского. Этим же бортом летели ученые, чекисты, трактористы. © Фото / Центральный государственный архив КРКатастрофа Ил-14 под Актюбинском

Сначала самолет произвел посадку в казахстанском городе Актюбинске (ныне Актобе). Там экипаж пообедал, воздушное судно прошло техосмотр, заправилось и полетело дальше. На высоте 1500 метров связь с ним еще была, но менее чем через 40 минут она прервалась.

Борт должен был приземлиться в аэропорту Уральска, однако туда он не долетел. На земле и в воздухе начались поисковые работы. Самолет обнаружили в четырех километрах юго-восточнее села Константиновское, в 80 километрах от аэропорта.

© Фото / Центральный государственный архив КРКатастрофа Ил-14 под Актюбинском Для изучения причин катастрофы 9 сентября на место прибыла специальная комиссия. Ее члены осмотрели место крушения, опросили местных жителей, а также работников уральского и актюбинского аэропортов. Согласно архивным материалам следствия, части Ил-14 были разбросаны в радиусе полукилометра, а части тел членов экипажа и пассажиров - в радиусе 250-300 метров.

Один из очевидцев трагедии, работавший скотником в колхозе, рассказал правоохранительным органам, что перед падением самолет примерно полторы минуты кружил в небе. © Фото / Центральный государственный архив КРКатастрофа Ил-14 под Актюбинском

Комиссия установила, что в авиакатастрофе виноваты работники метеостанции аэропорта Актюбинска, которые не передали метеосводку соответствующим специалистам. Предположительно, в самолет попала молния, из-за чего экипаж потерял управление судном.

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