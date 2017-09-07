Скачивайте с Интернета: В Минобразования рассказали, как бороться с дефицитом учебников

7 сентября 2017, 17:39 Комментарии

В Министерстве образования КР нашли способ, как обеспечить школьников современными учебниками. В ведомстве посоветовали… скачивать учебные материалы с Интернета.

Последние дни СМИ, в том числе и K-News, неоднократно публиковали информацию о том, что учебники, выдаваемые в школах Бишкека, крайне низкого качества. А в отдельных средних учебных заведениях необходимые школьникам книги и вовсе отсутствуют.

"Ученики могут скачивать электронные версии учебников с сайтов bizdin.kg и lib.kg, хотя на этих сайтах в электронном формате представлены не все учебники, — отмечают в Минобразования. – Ими можно пользоваться, скачав на планшет либо распечатав на бумаге.

При этом в ведомстве признаются, что для скачивания доступны отнюдь не новые версии учебников, а пособия, изданные несколько лет назад. К тому же, на указанных порталах отсутствуют российские учебники, поскольку они защищены авторским правом.

"Книги сегодняшнего дня на этих сайтах мы разместить не можем", — признались в Минобразования.