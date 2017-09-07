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Скачивайте с Интернета: В Минобразования рассказали, как бороться с дефицитом учебников

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/skachi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446632-ru.html

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Минобразования: Учителя за 1 сентября должны получить двойную оплату

7 сентября 2017, 17:39       Комментарии

В Министерстве образования КР нашли способ, как обеспечить школьников современными учебниками. В ведомстве посоветовали… скачивать учебные материалы с Интернета.
Последние дни СМИ, в том числе и K-News, неоднократно публиковали информацию о том, что учебники, выдаваемые в школах Бишкека, крайне низкого качества. А в отдельных средних учебных заведениях необходимые школьникам книги и вовсе отсутствуют.
"Ученики могут скачивать электронные версии учебников с сайтов bizdin.kg и lib.kg, хотя на этих сайтах в электронном формате представлены не все учебники, — отмечают в Минобразования. – Ими можно пользоваться, скачав на планшет либо распечатав на бумаге.
При этом в ведомстве признаются, что для скачивания доступны отнюдь не новые версии учебников, а пособия, изданные несколько лет назад. К тому же, на указанных порталах отсутствуют российские учебники, поскольку они защищены авторским правом.
"Книги сегодняшнего дня на этих сайтах мы разместить не можем", — признались в Минобразования.

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