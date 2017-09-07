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Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии Туризма – министр

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turtciia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446631-ru.html

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7 сентября 2017, 17:55       Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Кабар/. Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии туризма, сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш во время встречи с вице-премьером Узбекистана Джамшидом Кучкаровым. Об этом говорится в сообщении распространенной сообщении министерство культуры и Туризма Турции в четверг, сообщило "Тренд".
Согласно сообщению, сегодня в Анкаре состоялась встреча между Куртулмуш и Кучкаровым.
Куртулмуш отметил, что Узбекистан является одной из важных стран Центральной Азии и имеет важный туристический потенциал.
Министр отметил, что Турция уделяет особое внимание развитию отношений с Узбекистаном.
"Тренд" отмечает далее о предыдущем сообщении, что Узбекистан планирует проработать и подписать в 2018-2019 годах международные договора по расширению сотрудничества в области туризма с девятью странами, в том числе с Турцией.
Договорно-правовая база узбекско-турецкого сотрудничества основана на более чем 60 договорах и соглашениях. Это документы охватывают сферу торговли, экономики, науки, туризма, транспорта, культуры и другие направления.
Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в нашей стране создано более 20 предприятий с турецкими инвестициями. А при Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли нашей республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

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