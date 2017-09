Таджикистан получил необходимые кредитные рейтинги для привлечения средств на Рогун

7 сентября 2017, 18:01 Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Кабар/. Таджикистан получил независимый кредитный рейтинг второго международного рейтингового агентства, чтобы удостоверить международных, в том числе американских, кредиторов в платежеспособности республики. Об этом сообщило агентство "Азия плюс".

Международная рейтинговая компания Standard and Poors оценила независимый кредитный рейтинг Таджикистана в степени B3, устойчивое развитие (B3, Outlook Stable), сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

"Кредитный рейтинг страны служит финансовым показателем для инвесторов ценных бумаг (векселей) и определяется международными рейтинговыми агентствами категориями A, B, и C", - говорится в сообщение НБТ.

"Насколько мы понимаем, Республика Таджикистан планирует начать выпуск ценных бумаг в начале сентября. Предполагаемый объем — от 500 млн долларов, срок обращения — до 10 лет. Амортизируемый график погашения облигаций предполагает шесть равнозначных взносов каждые полгода, начиная с 2025 года", - говорится в сообщении на сайте Standard and Poors.

Международное рейтинговое агентство Standard and Poors является дочерней компанией корпорации McGraw Hill, занимающейся аналитическими исследованиями финансового рынка. Принадлежит к тройке самых влиятельных международных рейтинговых агентств. В качестве международного рейтингового агентства Standard & Poor’s занимается присвоением краткосрочных и долгосрочных кредитных рейтингов.

Ранее Таджикистан получил аналогичную оценку (B3, Outlook Stable) другой международной рейтинговой компании - Moody’s Investors Service, которая проводит анализ по финансовым рынкам более 110 государств мира.

Отметим, что Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана поручил Нацбанку в сотрудничестве с ответственными министерствами и ведомствами определить независимый кредитный рейтинг страны совместно с международными рейтинговыми компаниями.

В таджикском регуляторе подчеркивают, что публикация итогов оценки независимого кредитного рейтинга Таджикистана является одним из основных требований вхождения на международные инвестиционные рынки.

Таджикистану потребовались услуги рейтингового агентства, чтобы привлечь финансовые ресурсы на строительство Рогунской ГЭС посредством выпуска государственных ценных бумаг. Для запуска евробондов требовалось заключение как минимум двух рейтинговых компаний.

"Как минимум, мы должны получить заключение двух рейтинговых компаний по финансовому состоянию, объему ВВП и другим критерием. Второй такой компанией, с которой ведутся переговоры, является рейтинговая компания S&P", — заявил заместитель министра финансов Джамшед Нурмахмадиён в нижней палате парламента, когда рассматривалось предложение правительства по выпуску государственных ценных бумаг и их реализации на международных финансовых рынках для финансирования строительства Рогуна.

Нурмахмадиён тогда сообщил депутатам, что выпускаемые ценные бумаги (облигации) будут продаваться на международных финансовых рынках США по соответствующему американскому законодательству.