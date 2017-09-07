9 лучших цитат с исторической встречи президентов Узбекистана и Кыргызстана

7 сентября 2017, 18:06 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 и 6 сентября находится в Кыргызстане с государственным визитом. Вчера руководитель Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился в узком составе с коллегой Шавкатом Мирзиёевым в госрезиденции "Ала-Арча". Они обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Открытая Азия online" выбрала 10 самых интересных и знаковых цитат с этой встречи.

Историческая встреча

Главы обоих государств назвали эту встречу исторической. Почему эта встреча так важна, объяснил журналистам глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев.

"Это будет исторический визит. Решение той большой проблемы, которая была в наших взаимоотношениях по делимитации, выходит на финишную прямую. Это будет промежуточный договор о согласовании границ протяженностью 1170 км. По 217 км стороны договорились, что будут продолжать переговоры. Надеемся, что они пройдут успешно. Решение вопроса делимитации даст толчок нашим дружеским, братским взаимоотношениям между двумя странами", - сказал он.

Оттепель

Это первый государственный визит главы Узбекистана за последние 17 лет. Ныне покойный президент Ислам Каримов приезжал в Кыргызстан с таким визитом еще в 2000-м году. Большинство экспертов отмечают: после того, как Узбекистан возглавил Шавкат Мирзиёев, в отношениях двух соседних государств наметилось потепление.

Отметим, что и Атамбаев назвал Шавката Мирзиёева своим другом и братом, отметив, что дух братства между двумя президентами должен объединить Кыргызстан и Узбекистан. Напомним, ранее на своей пресс-конференции в июле текущего года Атамбаев сказал, что "теперь в Узбекистане нормальный президент".

Впрочем, российский эксперт и журналист Аркадий Дубнов рассказал ИА 24.kg, что "оттепель - вещь коварная. Как в природе, так и в политике. Задолго до прихода настоящего тепла ее могут сменить заморозки. Так что теплые вещи не стоит убирать далеко... Даже в Узбекистане".

Границы

5 сентября Атамбаев и Мирзиёев подписали двусторонний документ "О государственных границах", по которому решены споры о 85% совместной границы Кыргызстана и Узбекистана.

Границы - болезненный вопрос для обоих государств. Он не мог решиться с момента распада Советского Союза, потому что центральноазиатские страны предлагали разные документы и карты по обозначению их территорий. Сейчас осталось согласовать 217 километров границ.

Единое государство. И это не СССР

Атамбаев также выразил надежду, что "границы будут после этого работать спокойно, и люди не будут ждать телеграмм" (речь идет о том, что до последнего времени для граждан Кыргызстана пропуском в Узбекистан служили только телеграммы о смерти родственников и приглашения на похороны. Сейчас границу могут пересечь люди, имеющие на руках телеграмму с любым приглашением от живущих в Узбекистане родственников, - прим. ОА).

За преемственность власти в Кыргызстане

15 октября в Кыргызстане состоятся выборы президента. Алмазбек Атамбаев, как и велит Конституция, в них не участвует. При этом даже самые смелые эксперты не решаются однозначно предсказать, кто станет следующим главой страны. Алмазбек Атамбаев не раз говорил, что операции "Преемник" не будет, однако он бы хотел, чтобы следующий президент продолжил начатое им. Сам Атамбаев поддерживает кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, поскольку тот выдвинут от его партии СДПК.

Аркадий Дубнов считает, что такое заявление выгодно Атамбаеву, поскольку "именно за его кандидата, который, как предполагается, должен продолжить политику сближения Бишкека с Ташкентом, действующая власть призовет голосовать этнических кыргызских узбеков юга страны".

Однако Мирзиёев действует и в своих интересах. "Таким образом он обяжет следующего - пятого - кыргызского президента, кто бы им ни стал, следовать этим договоренностям", - пояснил Аркадий Дубнов.

Кому белой завистью завидует президент Узбекистана

До встречи президентов прошел экономический форум, в рамках которого встречались предприниматели двух стран. Мирзиёев высоко оценил это мероприятие, отметив, что предприниматели должны встречаться так, чтобы им никто не мешал. Состоялись и переговоры на уровне министров.

То, что Мирзиёев похвалил министра экономики Кыргызстана, важно еще и потому, что Артёму Новикову - всего 30 лет. Он был назначен на этот пост пару недель назад.

Как Мирзиёев относится к Айтматову

Президент Узбекистана привез в подарок президенту и премьер-министру Кыргызстана сборник Чингиза Айтматова на узбекском языке. "Я очень много читал книг Айтматова, на узбекский язык переведено 27 произведений Айтматова, 4 - на каракалпакский. Я хочу передать вам эту книгу. Айтматов очень многое сделал для того, чтобы у нас была основа, и мы это должны продолжить", - подчеркнул глава Узбекистана.

Для справки: Чингиз Айтматов в статье "Перестройка, гласность - уровень выживания" вкладу Узбекистана в экономику страны и влиянию его древней культуры посвятил такие строки: "То, что сделали узбекские труженики для страны, - это заслуживает земного поклона. То, что сделала многовековая узбекская культура для народов Средней Азии, - это можно сравнить с влиянием Византии на Древнюю Русь".

О гидроэлектростанциях - неожиданно

Неизвестно, какую именно гидроэлектростанцию Мирзиёев имел в виду - Камбар-Атинскую ГЭС-1 или Камбар-Атинскую ГЭС-2. Но в любом случае заявление неожиданное, поскольку ранее Ислам Каримов выступал против строительства гидроэлектростанций на территории Кыргызстана. Ислам Абдуганиевич считал, что это приведет к дефициту воды как в Узбекистане, так и в Центрально-Азиатском регионе.

Каримов заявлял, что водные проблемы в регионе "могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезное противостояние, но даже войны", - напоминает KLOOP.kg.

Споры о воде между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после развала Советского Союза, потому что перестал работать единый водно-энергетический комплекс, который учитывал интересы этих стран. На территории Кыргызстана в верховьях рек - огромные запасы водных ресурсов. А вот ниже по течению находится Узбекистан, которому воды не хватает.

Кыргызстан использует реки в основном для выработки электричества на ГЭС, что приводит к сбросу воды зимой. Летом же страна накапливает водные ресурсы для осенне-зимнего периода. Однако Узбекистану вода нужна именно летом для полива.

Братские народы

Кыргызы - одно из крупнейших национальных меньшинств Узбекистана - около 428 тыс. человек или 1,4% населения страны. В свою очередь, узбеки являются вторым по численности народом современного Кыргызстана (на первом месте - кыргызы). По переписи 1999 года, узбеки составляли 13,8% населения Кыргызской Республики. До 2010-го года на юге страны существовало более сотни школ с узбекским языком обучения. Затем многие из них стали двуязычными. В 2014-м году был отменен единый тест при поступлении в вузы Кыргызстана на узбекском языке. Были прерваны и культурные связи.

В этом году - впервые за 25 лет - состоялись гастроли театров. В октябре этого года в Кыргызстане пройдут Дни культуры и кино Узбекистана. Кроме того, Узбекистан намерен построить школу в Оше, и Мирзиёев даже привез с собой проект.

Источник: Открытая Азия online