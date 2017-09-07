От колыбели к колыбели: новое дыхание для бизнеса в безотходном производстве

7 сентября 2017, 17:54 Комментарии

Дефицит ресурсов – неизбежное будущее

Чтобы сохранить текущий уровень потребления, обеспечив возобновление потребляемых ресурсов планеты, человечеству уже нужно 1,7 планеты. Потребление жителей планеты стремительно опережает объемы располагаемых ресурсов Земли. Понятно, что Земля в размерах не увеличивается. Пространство ее ограничено, да и ресурсы, необходимые для поддержания жизни, конечны. Еды, воды и энергии может просто не хватить на всех.

В настоящее время экологический след человека на планете составляет 18,2 млрд. га (2,7 га на душу населения).Так если каждый житель Земли будет жить на широкую ногу, как среднестатистический американец, то нам потребуется более 4-ёх планет, таких как Земля. Ежегодно разрыв между потреблением и располагаемыми ресурсами Земли увеличивается в негативную сторону, демонстрируя стремительный рост человеческих потребностей в условиях ограниченных ресурсов.

Кыргызстан будучи развивающейся страной более остро ощущает дефицит ресурсов, которое отражается на уровне жизни населения. Каждый житель Кыргызстана в 2016 году потребил товаров и услуг на сумму 72,1 тыс. сом. В докладе "Перспектива-2050. Новая политико-экономическая карта мира", которая была представлена в 2013 году, экспертное сообщество ключевой проблемой человечества в 2013-2050 годах определило дефицит природных ресурсов (50% опрошенных респондентов определили "дефицит ресурсов" ключевой проблемой). В тесной связке с этой проблемой идут глобальные экологические и климатические проблемы, а также кризис геополитических процессов.

Линейная экономика уступает свое место циклической экономике

Сталкиваясь с нарастающим дефицитом природных ресурсов передовые компании мира перешли на новый путь развития, который предполагает отказ от линейной модели развития и переход на циклическую модель экономического развития. В основе циклической экономики лежит идея безотходного производства, т.е. на этапе создания нового товара производитель уже имеет план того, каким образом его товар будет использоваться после того, как выйдет из строя или устареет. Иными словами, у товара есть "вторая жизнь", а не участь быть забытым на очередной свалке. Согласно книге Ричарда Гирлинга "Мусор", который был опубликован в 2005 году, 80% товаров оказываются на свалке в первые полгода своего существования.

Циклическая экономика создает круговорот материалов и энергии в экономике, открывая компаниям новые экономические возможности. Износ линейной экономики заключается в том, что она предлагает бизнесу модель "взял ресурс – произвел товар - использовал товар – выбросил товар на свалку", которая каждый раз требует для производства новое сырье.

Первый шаг к циклической экономике сделал бизнес, который столкнулся с проблемой дефицита ресурсов и набирающей обороты ценовой конкуренцией. Чтобы устоять перед этими вызовами компании начали задумываться над тем, как сделать свое производство менее зависимым от поставок сырья и сократить свои издержки на производстве. И этим компаниям удалось найти решение. Приведем несколько ярких решений, которые применяются мировыми лидерами.

Шведский ритейлер H&M (мировой бренд по производству одежды и обуви) начнет платить деньги тем покупателям, которые будут приносить обратно в магазины сети поношенную одежду вместо того, чтобы выбрасывать ее. Таким образом компания надеется внедрить инициативу по переработке старой одежды по всему миру. По данным статистики в США, которую приводит в пример I:Collect, средний американец выбрасывает 30 кг одежды в год, в целом перерабатывается только 15% от общего количества выброшенных вещей.

Компания Vodafone вместе с услугой связи предлагает своим клиентам брать в аренду аппарат мобильной связи, а не покупать. Таким образом, они обеспечивают возвратность сырья, которое перерабатывается и используется для производства новых изделий. Стоимость повторного производства мобильного телефона снижается на 50% за каждое устройство, если телефоны легче собираются и разбираются, обеспечивая улучшения возвратного цикла.

Компания ИКЕА создает вторичный рынок своих товаров и демонстрирует покупателю, что, скажем, купленный диван можно продать через пять лет, а не выбросить на свалку.

У производителя чистящих средств Clorox ежегодная экономия с 2008 года в среднем составила $15 млн. Unilever сообщил, что самые экологичные из его брендов показали в 2015 году рост на 30% выше, чем все остальные, более того, на них приходится половина общего роста компании.

Цикличность проявляется также в каскадном сотрудничестве между разными отраслями, например, компании по изготовлению одежды могли бы сотрудничать с производителями мебели, которые будут применять отходы текстиля как обивочный материал, а также с компаниями по производству строительных материалов, которые будут перерабатывать использованную одежду и/или обивку в изоляционные материалы.

По данным фонда Эллен Макартур зацикливание производства может приносить мировой экономике ежегодно $1 трлн. к 2025 году, а также в ближайшие пять лет создать 100 тыс. новых рабочих мест, сэкономив $500 млн. на материалах и предотвратив появление 100 млн. тонн отходов, говорится в докладе. Великобритания могла бы экономить до 1,1 млрд. долларов США в год на содержание свалок, если бы нашла способы использования органических пищевых отходов, что также могло бы способствовать снижению выбросов парниковых газов до 7,4 млн. тонн в год, и поставлять до 2 ГВт электроэнергии, обеспечивая столь необходимое восстановление почв и определенных химических веществ.

Как результат безответственного потребления в Кыргызстане, по мнению экспертов, накоплено 100 млн. тонн отходов производства и потребления, т.е. на каждого жителя страны приходится 211,4 кг отходов. Объемы этих отходов стремительно растут ежегодно на 20%. Эти отходы мертвым грузом ложатся на землю кыргызского народа, создавая нагрузку для окружающей среды. В отличие от Кыргызстана Швейцария перерабатывает 80% отходов, Германия и Нидерланды – 60%. Их подход отказа от свалок приносит экономике страны существенные доходы.

Политика определяет курс страны

В декабре 2015 г. Европейская комиссия приняла план действий по переходу к циклической экономике до 2019 г. Он предусматривает, что такая модель становится основой стратегии устойчивого развития Европейского Союза и предполагает развитие соответствующего госрегулирования. В июле 2016 года Центр европейских политических исследований (CEPS) в Брюсселе представил исследование под названием "Циклическая экономика в Европе, от ресурсоэффективности до платформ для обмена знаниями: точка зрения CEPS". В этом исследовании отмечено, что переход к циклической экономике несет три неоспоримых преимущества:

<li>Снижение негативного экологического воздействия, благодаря сокращению использования ресурсов при производстве</li> <li>Сокращение производственных затрат из-за снижения количества используемых первичных ресурсов</li> <li>Появление новых рынков, а значит — создание новых рабочих мест и повышение общего уровня благосостояния.</li> Для развития циклической экономики Европейский Союз выделил бюджет в размере 24 млрд. евро, в частности на поддержку предпринимательской инициативы по внедрению принципов циклической экономики.

Продвижению циклической экономики способствуют и государственные органы. Они создают благоприятную налоговую, законодательную и институциональную среду для развития новых моделей работы бизнеса, для поддержки начинаний в циклическом производстве и управлении.

Наряду с регуляторными мерами Европейский Союз направил свои силы на создание сильного сообщества интеграторов принципов циклической экономики, которые станут агентами перемен. Компетентное и мотивированное сообщество более эффективно сможет интегрировать и распространить идею циклической экономики в среде, создав тренд благодаря объединению усилий и взаимной поддержке.

У Кыргызского народа предками были заложены принципы циклической экономики, которые мы можем увидеть и в наши дни:

<ul> <li>Курак (лоскутные ковры) – это проявление безотходного и бережливого образа жизни к ограниченным природным ресурсам;</li> <li>Баштык даярдоо– культура забирать гостиницы с застолья является разновидностью фудшеринга, чтобы еда, оставшаяся после большого числа гостей не пропала</li> </ul> Шаг в сторону циклической экономики Кыргызстану необходимо сделать, объединив усилия государства, бизнеса, СМИ и населения. Лишь совместными силами можно будет вывести страну на безопасный путь развития в условиях нарастающего дефицита ресурсов. Каждый ресурс ценен для национальной экономики и не должно пропадать в пустую, образуя мертвый пласт на свалке.

"БизЭксперт"