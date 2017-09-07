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В АГУПКР открылся диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по политнаукам

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-agupkr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446625-ru.html

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7 сентября 2017, 18:05       Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Кабар/. 7 сентября 2017 года в Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики состоялось официальное открытие и первое заседание Диссертационного совета Д 23.17.559 Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, сообщили в пресс-службе Академии.
Справочно: АГУПКР является учредителем Диссертационного совета совместно с Кыргызско-Российским Славянским Университетом (КРСУ) им. Б. Ельцина. Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики приказом №86 от 29 июня 2017 года утвердила Диссертационный совет Д 23.17.559 при Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики с полномочиями проводить защиту диссертаций по двум специальностям: шифр 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии и шифр 22.00.04 – социальная структура, социальные процессы и технологии.
Научно педагогический потенциал Академии на сегодня составляет 72% с ученой степенью об общей штатной численности профессорско-преподавательского состава.

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