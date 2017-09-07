Юные художники в рамках фестиваля искусств выставили свои работы в главном музее страны

7 сентября 2017, 18:12 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. В музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева стартовал III фестиваль искусств "Звезды Шелкового пути", посвященный 100-летию международной ассоциации "Lions" клубов.

В честь такого знаменательного события, организация "Lions" совместно с республиканским центром эстетического воспитания "Балажан" провели конкурс, в котором учувствовали более 500 школьников со всего Кыргызстана. Было отобрано 204 работы, 30 из них были награждены почетными грамотами и призами.

"Идея выставки состоит в поддержке начинающих художников, чтоб у них была возможность реализовать свои навыки и отточить их. На сегодня работы авторов 204 рисунков размещены в музее", - поделился представитель клуба Виктор Сырнев.

Выставка продлится до 20 сентября.

Lions Clubs International — международная неправительственная нерелигиозная организация, объединяющая сервисные клубы по всему миру. Организация насчитывает более 1,35 млн. человек и 46 тыс клубов.