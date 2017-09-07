Проблемы столичной скорой: нехватка кадров и безымянные улицы новостроек

7 сентября 2017, 17:43 Комментарии

Бишкекской станции скорой помощи в этом году уже 93 года. Ежедневно диспетчеры "неотложки" принимают порядка 600 вызовов. Однако не всегда врачи успевают приехать. Зона обслуживания пациентов столичной скорой составляет 210 километров, заканчивается она за аэропортом "Манас", где расположена новостройка.

Об этой проблеме и не только на пресс-конференции рассказал главный врач Бишкекской станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов.

Все решают кадры

Станция Бишкекской скорой помощи, по словам Шаяхметова, имеет большую историческую летопись, она является одним из старейших лечебных учреждений. "В настоящий момент по штатному расписанию имеется 39 бригад скорой помощи, из них 22 специализированных и 17 линейных, одна детская бригада не укомплектована. Город разбит на четыре больших сектора, в каждом из которых имеются линейные подстанции. Это было сделано для того, чтобы приблизить скорую помощь к населению. Центральная станция - специализированная, имеет 22 бригады. Самое большое отделение - кардиологическое, в нем шесть бригад, есть кардиореанимационное отделение, где работают четыре бригады. Также выезжают акушер-гинеколог и детский врач педиатр-реаниматолог. Помимо этого у нас есть психоневрологическое отделение, куда входят три инсультные бригады, две психиатрические. В педиатрическом отделении имеется шесть бригад", - сказал Шаяхметов.

"В соседнем Казазстане, только в городе Алматы на 1,5 млн жителей работают 154 машины, то есть в четыре раза больше чем в Бишкеке".

Однако по словам главврача столичной скорой, население в 1 млн 244 тыс. человек врачи в таком количестве физически не могут обслужить. "Конечно, граждане справедливо возмущены тем, что бригаду, особенно в часы пик или во время эпидемии им приходится ждать от 30 минут до трех часов. Однако мы физически не успеваем обслужить людей. На сегодняшний день у нас дефицит врачебных кадров: 64 ставки врачей свободны, также имеется 46 свободных ставок фельдшеров. Хотя выпускников, желающих стать фельдшерами много, однако бригада состоит еще и из врача, который не идет к нам на работу. Чтобы как-то стабилизировать ситуацию мэрия и горкенеш Бишкека сделали отдельную надбавку, однако врачей по-прежнему не хватает", - сетует главврач.

Причина нехватки кадров на скорой банальна - условия труда сложные, не каждый выдержит темп работы.

Однако несмотря на имеющиеся проблемы, Шаяхметов отмечает, что количество опозданий на вызовы сократилось. Добиться этого удалось благодаря обновлению автопарка.

Наказание нерадивых

Каждый звонок на станцию скорой помощи записывается автоматизированной системой "фобос". Этому оборудованию уже с десяток лет, но работает оно исправно.

Как уточнил главврач скорой, проект обновления оборудования готов, и в настоящий момент врачи ищут спонсоров, которые бы смогли выделить на эти нужды необходимые средства.

"Только в прошлом году врачи скорой приняли 178 родов на дому. Ответственность в таких случаях не за одну, а за две жизни. Сейчас проблем с постановкой на учет нет - нужно взять справку у квартального или домкома о том, что женщина проживает по данному адресу, прийти в ближайший ЦСМ и встать на учет. Сегодня врачи приняли роды у 23-летней женщины. Она нигде не стояла на учете".

"Говорят, что мы удаляем записи звонков. Однако это не так. Мы не можем стереть запись разговора с пациентом. Есть хронометраж, если сотрем одну запись, тогда получится разница во времени с другой. Все записывается в автоматическом режиме, несмотря на то, что система устарела не только технически, но и морально. Все записи звонков от пациентов хранятся три месяца, потом их переписывают на жесткий диск и оттуда не удаляют в течение трех лет. Все записи можно поднять. Да, конечно, есть недостатки, не без этого, но ведется работа по качеству и контролю за врачами. Все жалобы разбираем, по всем случаям диагностической ошибки разбираемся, проводим анализ работы. Виновные врачи и медработники получают административные взыскания", - уверяет Шаяхметов.

Вон та улица, где стоит зеленый "комок"

Отсутствие названий улиц, номеров на домах в новостройках, как выяснилось, тоже влияет на работу скорой, а именно - на трату того самого драгоценного времени, которого порой не хватает.

"Сейчас во многих новостройках проводятся дорожные работы, однако отсутствуют названия улиц, нумерация домов. Жители сами не знают, где живут, что довольно сильно осложняет работу скорой. Вызывая нас, люди говорят: "Я стою у зеленого "комка", этот "комок" служит ориентиром", - говорит Шаяхметов.

Я был пьян, я не помню

"Люди не смотрят на то, что человек в белом халате, это еще и женщина, что врач приехал оказывать помощь. Сначала поднимают руку, а потом извиняются: я был пьян, я не помню".

Если обслуживание населения скорой медицинской помощью государство еще как-то решает, то врачам, получающим подзатыльники от пьяных пациентов, жаловаться, по сути, некому. В таких случаях одни обращаются в правоохранительные органы, а другие пишут заявления об уходе.

Искендер Шаяхметов считает, что статус врача сегодня в обществе сильно упал, так как население стало злым, нетерпимым.

"Во многих случаях врачей оскорбляют, поднимают на них руку. По всем фактам мы обращаемся в органы внутренних дел. В прошлом году было 17 нападений на врачей скорой помощи, четверо уволились. Одна врач была беременна, сказала, что ей нужно нормально родить, вторая после очередного такого вызова просто боялась ездить, а через месяц написала заявление и уволилась. Другого врача-мужчину пациент спровоцировал, расцарапал ему лицо и написал на него заявление. Он судился, а потом плюнул на все и уволился. Я на пятиминутках говорю: мы - врачи, мы должны быть терпимее, добрее, выше, не идти на провокации, сглаживать острые углы. Однако тот момент, что общество стало агрессивнее - факт", - подытожил главный врач столичной скорой помощи.