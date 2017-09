А Бабанов все играет в популизм

7 сентября 2017, 17:59 Комментарии

Грандиозная провокация со стороны Омурбека Бабанова: накануне подписания важнейшего соглашения по улучшению экологической ситуации в районе рудника Кумтор и урегулированию экологических судебных споров с Centerra, политик фактически объявил начало новой войны

с канадским инвестором и своей страной.

Свой пламенный спич насчет того, что правительство якобы не ловит мышей, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, кандидат в президенты произнес на внеочередной сессии ЖК, когда депутаты утверждали кандидатуру нового премьер–министра. Свои претензии претендент на президентский пост адресовал предыдущему кабинету министров, возглавляемому его главным соперником на выборах Сооронбаем Жээнбековым.

Суть их сводится к тому, что во время работы этого правительства доля акций Кыргызстана в Centerra сократилась с 32 до 26 процентов в результате покупки компании Thompson Creek Metals Inc. Омурбек Бабанов пообещал, что уже в сентябре, когда ЖК выйдет на работу, фракция "Республика - Ата-Журт" создаст депутатскую комиссию для того, чтобы разобраться в этом.

Этот демарш Бабанова на сессии ЖК можно считать попыткой подорвать национальные интересы страны. Правительство четыре года ведет бесконечные переговоры по поводу дальнейшей судьбы главного странового актива. И когда стороны наконец–то находят выгодное для КР компромиссное решение, депутат, баллотирующийся в президенты олигарх, вдруг начинает опять давить на инвестора.

Чем чревата эта бабановская антигосударственная акция? Прежде всего вполне возможным срывом подписания исторического соглашения. А если канадцы вдруг дадут задний ход, то никаких миллионов долларов на Иссык–Кульскую экологию и на оборудование для онкоцентра не будет.

Важно понимать, что наши политики говорят о "Кумторе", что тут же влияет на стоимость акций Centerra, а значит, и нашей доли в этой компании. Так, уже только информация о том, что КР и канадцы нашли компромисс вызвала рост стоимости ценных бумаг. Высказывания же лидера фракции "РАЖ" запросто могут уронить акции на самое дно. И мы знаем, кого нужно будет "благодарить" за это.

Любую сделку можно рассматривать с двух позиций - профи и дилетанта. И если говорить о снижении доли КР в Centerra, то для любителя, плавающего в тонкостях ведения бизнеса транснациональными компаниями, все действительно выглядит не слишком хорошо. Как же: было 32 процента, а стало на шесть процентов меньше. Непорядок.

Специалист копнет глубже и найдет, что в результате этой сделки Centerra с Thompson Creek республика, скорее, приобрела дополнительные выгоды для себя, чем потеряла.

Стоит отметить, соглашение, о котором идет речь, было заключено более года назад. Сейчас же тему актуализировали искусственно, поскольку вопросом взаимоотношений правительства с канадскими инвесторами некоторым - не самым чистоплотным политикам крайне выгодно спекулировать в предвыборных игрищах.

Итак, в июле 2016 года Centerra приобрела новый проект. Руководство компании заключило соглашение с Thompson Creek Metals Inc.(ТКМ), и в ее активе появился еще один действующий и весьма перспективный рудник - на золото-медном месторождении Маунт Миллиган в Канаде. По экспертным оценкам, запасы золота там составляют около 177 тонн, меди - 991 тысячу тонн. Причем себестоимость производства одной унции золота там составляет в среднем около 625 долларов - чуть не вполовину дешевле, чем на "Кумторе". Вместе с Маунт Миллиган акционеры Centerra Gold Inc. приобрели и другие выгодные активы - молибденовые рудники в США и Канаде, металлургический завод в штате Пенсильвания и проекты по разведке меди, молибдена и серебра в Северной Америке.

Что же получает Кыргызстан в результате расширения активов канадской компании? Человек, рассуждающий с позиции держателя акций Centerra Gold Inc., придет к выводу, который в интервью информационному агентству 24.kg озвучил заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" по экономике, финансам и инвестициям Бектур Сагынов.

"Во-первых, с приобретением Thompson Creek и дополнительной прибылью от нового актива можно ожидать увеличения размера дивидендов для ОАО "Кыргызалтын". Во–вторых, сделка расширяет портфель долголетия активов Centerra Gold Inc. Срок эксплуатации рудника Маунт Миллиган рассчитан до 2037 года, что добавляет как минимум 10 лет сохранения денежного потока после закрытия производства на руднике Кумтор. Это сохранит ценность пакета акций ОАО "Кыргызалтын" и после завершения эксплуатации кыргызского месторождения. В–третьих, у Thompson Creek есть крупный металлургический комбинат по добыче и переработке молибдена. В связи с низкими ценами молибденовые рудники законсервированы, но в случае повышения цен могут быть в кратчайшие сроки вновь запущены. Молибденовые активы потенциально выгодны, учитывая, что до понижения цен они генерировали около 125 миллионов долларов прибыли в год. С покупкой Thompson Creek доля "Кыргызалтына" в Centerra Gold Inc., составляющая 26,6 процента, в абсолютном выражении будет стоить дороже и приносить больший доход, нежели 32,1 процента без Thompson Creek", - резюмировал он.

Чудно, что Омурбек Бабанов, чьи деловые способности поклонники политика оценивают только в превосходной степени, этих вещей почему–то не увидел. Озвученные выдающимся отечественным бизнесменом претензии звучат по–детски наивно и ставят под сомнение саму репутацию Бабанова как перспективного предпринимателя. Согласитесь, должен же вполне себе состоявшийся олигарх уметь отличить выгодную сделку от пустышки?

Бабанов очевидной пользы в приобретении компанией Centerra ценного актива не видит, значит, он перестал что–либо понимать в большом бизнесе. Дельцам такого уровня только и остается, что строить уродливые и никому не нужные торговые центры. Причем они зачастую даже утрачивают способность организовать их открытие без грандиозного скандала. Учитывая, с чего началась работа центра "Азия Молл", Омурбек Токтогулович уже вступил в лигу выдохшихся бизнесменов. И сейчас отчаянно ищет себя в большой политике, поскольку государственный руль нужен ему, чтобы нивелировать недостаток предпринимательской смекалки доступом к государственным ресурсам и рычагам влияния.

Выступление Бабанова против Centerra партия - из той самой оперы. Кандидат-самовыдвиженец решил снискать популярность у электората, применив тактику известных кумтороборцев - Омурбека Текебаева, Садыра Жапарова. Уж они–то по поводу золотодобывающего предприятия и его правового статуса чего только не творили: комиссии собирали не раз и митинги организовывали пачками. Правда, все эти потуги записных кыргызстанских популистов желаемого результата не дали - народного признания на этой ниве они заработать не смогли.

Ну а если уж Бабанов взаправду настолько требователен к инвесторам, которые приходят в нашу страну, то почему не выбил у своего друга Мусы Бажаева, купившего право разрабатывать месторождение Джеруй, не сто, а двести миллионов долларов за лицензию? Почему он, будучи премьер–министром, не смог расширить влияние Кыргызстана в совете директоров Centerra, решить вопрос так, чтобы наша страна сама могла решать, какова будет ее доля в компании? Сделать этого Бабанов очевидно не сумел. На действительно важные государственные дела оказался не способен. Зато провокации и популизма навалом.

Что хочет найти комиссия "РАЖ"?

Фракция "Республика - Ата-Журт" планирует создать депутатскую комиссию по расследованию снижения доли ОАО "Кыргызалтын" из–за покупки канадской компании.

И это правительство уже проверило законность сделки.

Оказывается, госконцерн совместно с канадским юридическим консультантом Baker & McKenzie провел анализ сделки по приобретению Thompson Creek на предмет соответствия канадскому законодательству требованиям фондовой биржи и действующим соглашениям, а также выявления возможного нарушения прав ОАО как акционера.

По мнению юридического консультанта, сделка была осуществлена в соответствии с договорными отношениями Centerra Gold Inc. с ОАО "Кыргызалтын". Положения заключенных в 2009 году соглашений о новых условиях (СНУ) и пересмотренного соглашения акционеров позволяют Centerra Gold Inc. выпускать новые акции без одобрения акционеров совета директоров. СНУ специально оговаривает выпуск новых акций для финансирования приобретения новых рудников.

Заключенные ранее соглашения позволяют Centerra выпускать новые акции без одобрения акционеров.

Договорные положения, а также полное соответствие сделки законодательству Канады, регулирующему корпоративные вопросы и деятельность рынка ценных бумаг, лишают ОАО "Кыргызалтын" оснований для предъявления в судебном порядке претензий к Centerra Gold Inc. в связи со сделкой.

Так что даже если руководство канадской компании решит выпустить еще какое–то количество акций, не требующих одобрения акционеров, "Кыргызалтын" - ни в качестве акционера, ни через своих трех представителей в совете директоров - не имеет реальной возможности препятствовать дополнительной эмиссии. Так что, как бы ни пытались депутаты бабановской фракции найти какие–то нарушения интересов КР, ничего у них не выйдет.

Александра ВАСИЛЬКОВА.