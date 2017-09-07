Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Турция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии Туризма – министрТурция готова оказать Узбекистану поддержку в развитии Туризма – министрПроблемы столичной скорой: нехватка кадров и безымянные улицы новостроекПроблемы столичной скорой: нехватка кадров и безымянные улицы новостроек

Без осадков — погода по Кыргызстану на 8 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446621-ru.html

Похожие новости

В ряде районов Бишкека, Майлуу-Суу, Шопокова и Сокулука с 8 по 13 сентября не будет газа

Глава Генштаба провел встречу с послом Китая в Кыргызстане

9 лучших цитат с исторической встречи президентов Узбекистана и Кыргызстана

Правительство будет следить за критикой кыргызстанцев в соцсетях

Задержан член ИГ*, подозреваемый в организации теракта в Кыргызстане, — ГКНБ

7 сентября 2017, 17:54       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В пятницу, 8 сентября, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской области ночью будет 11-16 градусов тепла, днем +27...+32.
В Таласской области ночная температура составит +8...+13, дневная - от 23 до 28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +29...+35.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +21...+26.
В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 22-27 градусов выше нуля.
В Оше ночью будет 15-17 со знаком "плюс", днем +30...+32.
В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется до 32 градусов тепла.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум