Без осадков — погода по Кыргызстану на 8 сентября

7 сентября 2017, 17:54 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. В пятницу, 8 сентября, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области ночью будет 11-16 градусов тепла, днем +27...+32.

В Таласской области ночная температура составит +8...+13, дневная - от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +29...+35.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +21...+26.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 22-27 градусов выше нуля.

В Оше ночью будет 15-17 со знаком "плюс", днем +30...+32.

В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется до 32 градусов тепла.

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