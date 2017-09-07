Сегодня: везунчик Кулматов, психоз Текебаева, карать нарушителей рублем

7 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Кулматов претендует на новую должность. Теперь неоднозначного чиновника и управленца проталкивают на пост главы Национального банка вместо Толкунбека Абдыгулова, который недавно стал вице-премьером. Кулматов, наверное, единственный в стране политик, который постоянно и очень удачно перескакивает с одного хлебного место на другое. При этом любые скандалы с него как с гуся вода.

После второй революции он хорошенько порулил Таможенной службой, оттуда перепрыгнул в теплое кресло мэра Бишкека. Оставив кабинет столичного градоначальника, он получил должность председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития с колоссальным капиталом в долларовом эквиваленте. Теперь Кулматов ожидает нового назначения, нацелившись на пост главы Национального банка страны. Чиновник демонстрирует завидный карьерный рост, при том что ничем особенным, а тем более выдающимся на ранее занимаемых должностях Кулматов не отличился.

Текебаев слетел с катушек. Сегодня на слушаниях в городском суде обвиняемый в коррупции и уже осужденный первой инстанцией депутат обрушился с гневными и оскорбительными репликами в адрес прокурора. Произошло это в тот момент, когда представитель надзорного ведомства задал бывшему текебаевскому водителю вопрос, подвозил ли он 13 мая 2010 года своего шефа в ресторан "Супара".

Текебаев буквально взорвался от ненависти и злости, обозвал государственного обвинителя "животным" и заявил, что прокурора самого нужно судить. После нервного срыва и истерики лидера фракции "Ата Мекен" заседание все-таки было продолжено. Бывшие временщики ожидаемо дают показания в пользу обвиняемого в коррупции.

Очередной игиловец. Сотрудники ГКНБ нейтрализовали еще одного активного члена международной террористической организации "Исламское государство". Как сообщили чекисты, он был нейтрализован в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение подрывной деятельности диверсионно-террористических групп.

Установлено, что задержанный боевик должен был осуществить теракт в ходе проведения мероприятий государственного значения. В результате обыска по месту жительства активного члена МТО обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства (пластид мощностью до 3-х килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также литература и другие материалы экстремистского характера.

Штрафы кратно увеличат. МВД предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения для лихачей и автохамов. Рецидивы будут караться штрафами в десятки тысяч сомов и лишением прав. В силовом ведомстве полагают, что такая мера позволит сократить аварийность и смертность на дорогах Кыргызстана. Соответствующие поправки вынесены на общественное обсуждение.

Так, за вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения штраф увеличат до 30 тысяч сомов. В случае, если водитель "под мухой" попадется повторно, сумма наказания возрастет уже до 50 тысяч с лишением прав на 2 года. Нарушения скоростного режима будут караться штрафами от семисот сомов до нескольких тысяч. Кроме того, предлагается ввести запрет на частный извоз пассажиров на транспорте с правым рулем. В общем, кратно возрастет размер штрафов практически за все нарушения ПДД. Ужесточенные карательные меры для автолюбителей могут вступить в силу уже с 1 января 2018 года.

Скорая сама нуждается в помощи. Парк машин на столичной станции неотложной помощи сильно устарел, под списание попадает более 30 единиц транспорта. Они постоянно ломаются и иногда элементарно не могут выехать на вызов. В этом году в бюджете Бишкека заложены средства на приобретении 12 реанимобилей, но этого для полноценной работы недостаточно.

Именно по этой причине врачи не всегда могут добраться вовремя до тех, кто их ждет. Иногда бригада вынуждена закрывать сразу несколько вызовов, что сделать одновременно элементарно невозможно. Руководство Станции скорой помощи намерено искать выход из создавшейся сложной ситуации, при этом понятно, что без серьезной финансовой поддержки такую проблему не решить.

Осенний призыв. На сборных пунктах страны состоялась отправка молодого пополнения солдат-срочников, призванных на действительную службу в ряды Вооруженных сил Кыргызстана. Торжественные мероприятия прошли в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Балыкчы. В пресс-службе Генерального штаба сообщили, что все прошло на высоком организационном уровне.

Сегодня новобранцы направлены в войсковые части Государственной пограничной службы, где они будут распределены по подразделениям, несущим боевое дежурство на самых ответственных участках на рубежах родины. Всего в нынешнюю осеннюю кампанию под ружье будет поставлено около трех тысяч новобранцев.