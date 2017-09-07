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На Иссык-Кульских играх определились победители турнира по пляжной борьбеНа Иссык-Кульских играх определились победители турнира по пляжной борьбеСегодня: везунчик Кулматов, психоз Текебаева, карать нарушителей рублемСегодня: везунчик Кулматов, психоз Текебаева, карать нарушителей рублем

Омурбек Текебаев усомнился в показаниях Бекназарова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365968_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446619-ru.html

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7 сентября 2017, 17:33       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
На процессе адвокат Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о повторном допросе некоторых свидетелей. По ее словам, есть нестыковки между протоколом судебного заседания и приговором.
Адвокат просила повторно допросить Болота Шера, Эльмиру Ибраимову, Нурлана Сукенова и Кенешбека Дуйшебаева.
Текебаев согласился с мнением адвоката и просил допросить также Азимбека Бекназарова. Он мотивировал это тем, что его показания подвергаются сомнению.
На это судья ответил, что Бекназаров будет говорить то же самое. Текебаев заявил, что сам сомневается в его показаниях.
В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката. Явка свидетелей возложена на защиту подсудимого.

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