Омурбек Текебаев усомнился в показаниях Бекназарова

7 сентября 2017, 17:33 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе адвокат Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о повторном допросе некоторых свидетелей. По ее словам, есть нестыковки между протоколом судебного заседания и приговором.

Адвокат просила повторно допросить Болота Шера, Эльмиру Ибраимову, Нурлана Сукенова и Кенешбека Дуйшебаева.

Текебаев согласился с мнением адвоката и просил допросить также Азимбека Бекназарова. Он мотивировал это тем, что его показания подвергаются сомнению.

На это судья ответил, что Бекназаров будет говорить то же самое. Текебаев заявил, что сам сомневается в его показаниях.

В итоге суд удовлетворил ходатайство адвоката. Явка свидетелей возложена на защиту подсудимого.