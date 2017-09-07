На Иссык-Кульских играх определились победители турнира по пляжной борьбе

7 сентября 2017, 17:37 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. На XVII Международных Иссык-Кульских играх, проходящих в Чолпон-Ате, определились победители турнира по пляжной борьбе. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В состязаниях участвовали 60 спортсменов. Среди мужчин в весовой категории до 60 килограммов победил Сейтек Доктурбек уулу, Азиз Рыскелди уулу (до 70 кг), Каныбек Аман уулу (до 80 кг), Чынгыз Керимкулов (до 90 кг) (все из Бишкека), Саламат Кылычбеков (свыше 90 кг) (Балыкчи).

Среди ветеранов в своих категориях сильнейшими стали Жоомарт Батырканов (до 60 кг), Съездбек Айтыбаев (до 80 кг), Саадан Ниязов (до 90 кг) (все из Бишкека) и Бакыт Каданов (до 70 кг) (Балыкчи).

Среди девушек первое место в категории до 60 кг заняла Мээрим Нурадилова (Бишкек).

Напомним, что международные Иссык-Кульские спортивные игры проходят с 4 по 12 сентября 2017 года в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область).