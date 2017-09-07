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"Республика — Ата Журт" рассмотрит дополнительную эмиссию акций Кумтора

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/respub...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446616-ru.html

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Где будут расположены дополнительные избирательные участки в Бишкеке (инфографика)

7 сентября 2017, 17:00       Комментарии

Парламентская фракция "Республика-Ата Журт" обсудит вопрос дополнительной эмиссии акций компании "Центерра Голд Инк.", которая повлекла за собой уменьшение доли Кыргызской Республики в проекте "Кумтор".
Отчет по сложившейся ситуации представят первый-вице-премьер-министр правительства КР Толкунбек Абдыгулов, председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков и председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков.
Также депутаты "Республики — Ата Журт" рассмотрят события, связанные с выборами в городской кенеш города Кара-Суу Ошской области, которые произошли 3 сентября 2017 года.
Основными докладчиками выступят председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева.

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