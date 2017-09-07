"Республика — Ата Журт" рассмотрит дополнительную эмиссию акций Кумтора

7 сентября 2017, 17:00 Комментарии

Парламентская фракция "Республика-Ата Журт" обсудит вопрос дополнительной эмиссии акций компании "Центерра Голд Инк.", которая повлекла за собой уменьшение доли Кыргызской Республики в проекте "Кумтор".

Отчет по сложившейся ситуации представят первый-вице-премьер-министр правительства КР Толкунбек Абдыгулов, председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков и председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков.

Также депутаты "Республики — Ата Журт" рассмотрят события, связанные с выборами в городской кенеш города Кара-Суу Ошской области, которые произошли 3 сентября 2017 года.

Основными докладчиками выступят председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и генеральный прокурор КР Индира Джолдубаева.