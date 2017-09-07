Личности граждан, ограбивших интуристов в милицейской форме, пока не установлены — ГУВД

7 сентября 2017, 16:53 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. ГУВД Бишкека расследует факт о грабеже иностранных туристов неизвестными в милицейской форме.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, заявление по данному факту от пострадавших туристов из Словении не поступало, и начало расследования ведется исходя из информации в социальной сети.

"На данный момент сотрудниками милиции проводится расследование по выяснению обстоятельств. Точной информации, кем приходились люди в форме, пока нет. Если же они действительно окажутся сотрудниками правоохранительных органов, то по проведению служебного расследования в их отношении будут приняты жесткие меры, возможно даже будет возбуждено уголовное дело", - прокомментировали в ГУВД.

Напомним, пользователь сети "Фейсбук" Аскат Чыналы 5 сентября донес до общественности историю, свидетелем которой он стал сам лично.

"Сегодня при мне обокрали туристов из Европы, возле стадиона Спартак. Наша доблестная милиция окружила двух туристов, и бурно вели разговор с ними, и вдруг милиционеры резко убежали от них, я удивился! Подошёл к туристам спросить, что случилось, они ответили, что милиционеры украли все их деньги! "Вот уроды", - про себя подумал я! Решил не бросить в беде: привёз их домой, накормил и уложил спать до завтрашнего дня! Конечно не все милиционеры уроды. Но беш кол тен эмес !!!", - говорится в его посте.