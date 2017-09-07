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В Оше убившего жену 83-летнего пенсионера отправят на лечение в психбольницу

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ub...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446614-ru.html

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7 сентября 2017, 17:08       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Оше 83-летнего пенсионера, убившего 79-летнюю жену за то, что она вовремя не давала воду и корм для скота, отправят на лечение в психбольницу. Соответствующее решение Ошский городской суд принял 6 сентября. Защита может обжаловать это решение в суде второй инстанции в течение 10 дней.
По информации пресс-службы Ошского областного суда, комиссия признала обвиняемого невменяемым. Основываясь на решение комиссии, суд направил пенсионера на принудительное лечение в психбольницу в селе Кызыл-Джар Джалал-Абадской области.
Согласно информации, мужчина не мог отдавать отчета в своих действиях на момент совершения преступления.
Милиция города Оша ранее сообщала, что инцидент произошел 14 июля 2017 года вечером в селе Жапалак, которое является частью южной столицы.
Сам подозреваемый на допросе в милиции говорил, что в этот день он был немного пьян. За ужином они с женой поругались, он требовал, чтобы она вовремя давала воду и корм для скота. По словам пенсионера, жена ответила ему в резком тоне. После этого он не смог себя сдержать и в порыве злости ударил жену лежавшим на столе ножом в область уха. Раненная супруга выбежала на улицу.
Милиционеры установили, что женщина выбежала на улицу, чтобы попросить помощи, потеряла много крови, в результате чего скончалась.

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