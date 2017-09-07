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Гололед в летнее время. На улице Горького разлитое масло стало причиной ДТП

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365964_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446613-ru.html

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ЖК поддержал ужесточение наказания за секс с несовершеннолетними

7 сентября 2017, 16:38       Комментарии

В социальной сети "Фейсбук" один из пользователей опубликовал на своей странице видеоролик. На нем запечатлены последствия аварии на улице Горького. Несколько машин столкнулись возле здания патрульной милиции.
Автор снял происходящее при помощи видеорегистратора. Находясь за рулем, водитель комментирует происходящее. Мужчина говорит, что он едва успел остановиться, а столкнувшиеся автомашины впереди, вероятно, не успели притормозить.
"Шлифуем, как на льду, здесь три машины в ДТП. Так что, товарищи, будьте осторожны по Горького. Несет машину страшно, как гололед в летнее время", - говорит автор ролика.

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