Юный борец Акылбек Талантбеков завоевал бронзу чемпионата мира

7 сентября 2017, 16:42 Комментарии

Кыргызстанец Акылбек Талантбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе среди кадетов. Первенство мира по трем видам борьбы проходит в Афинах (Греция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, кыргызстанец боролся в весовой категории до 76 кг и дошел до полуфинала. На пути он одолел представителей Эстонии, Турции и Украины.

Однако в поединке за выход в финал чемпионата он уступил борцу из Ирана Мехрану Сейеду Садатифарду со счетом 1:2.

Затем в схватке за бронзовую медаль он нанес поражение Отто Еемеи Кетонену из Финляндии, и тем самым занял третье место чемпионата.

Отметим, в первенстве среди кадетов по греко-римской борьбе выступили девять кыргызстанцев, однако единственную медаль взял Талантбеков. Теперь на ковер выходит сборная по вольной борьбе. Что касается женской борьбы, то страну представляла единственная спортсменка Нураида Анаркулова, которая, проиграв стартовую схватку, выбыла из состязаний.