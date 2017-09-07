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Китай провел учения на случай внезапного нападения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365965_ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446611-ru.html

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7 сентября 2017, 16:42       Комментарии

После новых ядерных испытаний в КНДР китайская армия провела близ северокорейских территориальных вод учения на случай внезапного нападения. Министерство обороны в Пекине в четверг, 7 сентября, подтвердило факт проведения маневров, однако подчеркнуло их рутинный характер, передает DW.
"Учения проводились в рамках годичного плана с целью улучшить боеспособность войск, и не были направлены против какого-либо конкретного государства или цели", - отмечается в сообщении китайского оборонного ведомства. В Минобороны также уточнили, что на маневрах, состоявшихся еще 5 сентября в Бохайском проливе, ВВС КНР отрабатывали действия по отражению "неожиданных, низколетящих целей над морем".
Бохайский пролив граничит с Западно-Корейским заливом возле побережья Северной Кореи и с Желтым морем. Пока не ясно, были ли связаны проведенные КНР учения с недавними испытаниями водородной бомбы в КНДР. Тем не менее к маневрам в Китае было приковано пристальное внимание на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

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